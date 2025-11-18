Campaña 'Operación Niño de la Navidad' reúne en Sevilla del 24 al 28 juguetes para niños en situación de vulnerabilidad

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este martes, en el Hogar Virgen de los Reyes, la presentación de la Operación Niño de la Navidad (ONN), la campaña solidaria internacional que reúne "cajitas" con regalos para niños en situación de vulnerabilidad y que en España coordina la Comunidad Decisión. La fecha de recogida de las cajas para esta campaña es del 24 al 28 de noviembre en la Iglesia Cristiana Evangélica Horeb.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el delegado de Derechos Sociales, José Luis García, ha destacado que "esta iniciativa es una forma sencilla y directa de llevar ilusión a la infancia más vulnerable de todo el mundo. Invitamos a los sevillanos a preparar su cajita con un juguete principal y artículos nuevos de higiene, material escolar o ropa ligera, a colaborar como voluntarios o a hacer su donación: cada gesto cuenta".

"Sevilla siempre responde cuando se trata de cuidar a quien más lo necesita. Sumarse a ONN es una forma de educar en valores a nuestros hijos y tender puentes con quienes más nos necesitan", ha concluido el delegado.

ONN es una campaña global impulsada por Samaritan's Purse y coordinada en España por la entidad Decisión. Cada año moviliza unos 10 millones de cajitas, que se distribuyen en más de 110 países a través de redes locales que aseguran su correcta entrega.