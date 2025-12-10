Campaña solidaria de Fundación "la Caixa" y mercados de abastos para apoyar a 1.400 familias sevillanas en Navidad

El director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra (5i), y el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa (3i), durante la presentación de 'La compra con corazón de esta Navidad', en el mercado de abastos de Pino Montano. - María José López - Europa Press

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación "la Caixa", a través de CaixaBank, la Federación de Mercados de Abastos de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla, con la colaboración de distintas hermandades y parroquias de la capital, han presentado este miércoles en el Mercado de Pino Montano la iniciativa 'La compra con corazón de esta Navidad', gracias a la cual más de 1.400 familias vulnerables sevillanas podrán contar con bonos que podrán utilizar en la plaza de abastos de sus respectivos barrios y con los que podrán adquirir los productos frescos que llevar a sus mesas en estos días de fiesta.

El acto ha contado con la presencia de Juan de la Rosa, teniente de alcalde delegado de Urbanismo y del Distrito Norte del Ayuntamiento de Sevilla; Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía; y Victor Manuel Cruz, hermano mayor de la Hermandad de Pino Montano, entre otras autoridades y representantes de hermandades y Cáritas parroquiales que han colaborado en el proyecto, informan la fundación y el Consistorio en sendas notas de prensa.

Mediante esta iniciativa, que ya se desarrolló el pasado año, volverá a contar con la colaboración de las 12 plazas de abasto de la ciudad, más de 1.400 familias vulnerables sevillanas contarán con bonos que podrán utilizar para comprar productos frescos con los que elaborar sus menús de Navidad. La distribución de los bonos se hará de la mano de hermandades y parroquias, y también contará con el apoyo de los comerciantes que se han adherido a la acción, aportando descuentos o promociones en estas compras.

Así, 'La compra con corazón de esta Navidad' se llevará a cabo en el Mercado de Pino Montano, con la ayuda de la Hermandad del mismo barrio; el en Mercado de Triana, con el apoyo de la Parroquia de Santa Ana; en Bellavista, con la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, y en el Tiro de Línea, con la cofradía de Santa Genoveva.

Asimismo, la acción se desarrollará en el Mercado de la Encarnación, con el apoyo de la Hermandad de El Valle; en la plaza de abastos de Los Remedios, con la parroquia del mismo barrio; en San Gonzalo, con la Parroquia de Santa Justa y Rufina; en el Cerro, con la Hermandad del Cerro del Águila; en La Candelaria, con el templo de la Blanca Paloma; en el Mercado de la Puerta de la Carne, con la Hermandad de San Esteban; en Las Palmeritas, con Cáritas Parroquial la Milagrosa; y en el Mercado de la calle Feria, con la corporación de Nuestra Señora de Todos los Santos.

A través de la amplia red de oficinas de CaixaBank, la mayor de España, los profesionales pueden detectar las necesidades más urgentes y cercanas de cada territorio, y canalizar las ayudas de la Fundación "la Caixa" dirigidas a dar respuesta a estas necesidades.

RESPALDO MUNICIPAL

Durante el acto, el delegado ha subrayado el papel esencial de los mercados como "espacios sociales que vertebran la vida de los barrios", y ha valorado igualmente la participación de los comerciantes, que ofrecerán descuentos y facilidades para ampliar el impacto de los bonos. También ha reconocido la labor constante y, en muchas ocasiones, silenciosa de hermandades y parroquias, "cuya cercanía permite que la distribución de ayudas llegue con rapidez y eficacia a las familias con mayores necesidades".

Asimismo, De la Rosa ha recordado que el Ayuntamiento desarrolla paralelamente la 'Tarjeta Familia', un programa municipal dotado con 4 millones de euros destinado a que las familias atendidas por los Servicios Sociales puedan adquirir productos básicos mediante tarjetas prepago, cargadas entre 195 y 390 euros y con un complemento de 176 euros para menores de tres años.

En este sentido, desde el pasado mes de abril, se han emitido 3.821 tarjetas de este programa municipal. "La unión de instituciones, entidades sociales, CaixaBank y la Fundación 'la Caixa' demuestra que Sevilla es una ciudad solidaria y comprometida, especialmente en estas fechas", ha señalado.