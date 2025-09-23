Canal Sur consolida su apoyo y participación en el VII Festival de Cortos y Salud Mental de Sevilla

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur consolida su apoyo y participación en el VII Festival de Cortos y Salud Mental que se celebra en Sevilla. La presentación del certamen ha contado con la asistencia de José Luis García, delegado del Área de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones del Ayuntamiento de Sevilla; Rocío Hernández Soto, consejera de Salud y Consumo; Belén Torres, periodista, delegada de Igualdad de Canal Sur y miembro del jurado del certamen; y Matilde Forteza, presidenta de Asaenes Salud Mental Sevilla.

La muestra busca visibilizar y concienciar a la sociedad sobre esta problemática, que afecta cada año a más personas, lanzando un mensaje de esperanza a través del cine, ha subrayado el ente autonómico en una nota de prensa. En la gala de clausura, Canal Sur Radio y Televisión hará entrega del Premio a la Creación Audiovisual Andaluza a uno de los seis cortos presentados con sello andaluz.

Este festival, que alcanza su séptima edición en este formato, se celebrará en Sevilla del 30 de septiembre al 2 de octubre con el lema 'Salud Mental ¡y acción!'. Ha recibido este año 237 cortometrajes procedentes de diversos países, como Alemania, Francia, Colombia y México, que le confieren un carácter internacional. Las proyecciones se realizarán en los cines MK2 Cinesur Nervión Plaza.