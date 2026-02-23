Cantillana (Sevilla) se convierte en escaparate del sector artesanal vinculado al mantón y a su tradicional enrejado

Presentación en la Casa de la Provincia de la II Feria de Cantillana del mantón, con la alcaldesa, Rocío Campos, en el centro. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

La alcaldesa de Cantillana, Rocío Campos, junto a la delegada municipal de Cultura, Asunción García, y el delegado municipal de Desarrollo, Manuel Camacho, han presentado este lunes en la Casa de la Provincia la II Feria del Mantón de Cantillana, una cita que se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026 en la Plaza del Llano, en horario de 11 a 20 horas.

El acto ha puesto de relieve la consolidación de esta iniciativa como escaparate del sector artesanal vinculado al mantón y al enrejado, una tradición profundamente arraigada en Cantillana y que forma parte esencial de su identidad cultural y económica, destaca la Diputación en una nota de prensa.

En este sentido, la Feria contará con la participación de firmas especializadas, pasarelas de exhibición, actividades infantiles y rutas turísticas, configurando una programación diversa y pensada para todos los públicos. La inauguración tendrá lugar el viernes, a las 12,30 horas.

Durante toda la jornada se impartirán nociones básicas de enrejado para las personas interesadas en iniciarse en esta técnica artesanal. El sábado 28 de febrero, a partir de las 11,00 horas, se desarrollarán rutas turísticas para visitar los lugares más emblemáticos del municipio. Entre las actividades destacadas figuran la gran gymcana infantil (de 11 a 14 horas), la mini feria infantil (de 16,30 a 19,00 horas) y las pasarelas de las firmas participantes, previstas a las 12,30 y a las 18,00 horas.

PASARELA ORGANIZADA POR 'DOBLE R', CON CREACIONES LOCALES

El domingo 1 de marzo continuarán las rutas turísticas guiadas desde las 11,00 horas y, como broche final, a las 12,30 horas se celebrará la Gran Pasarela, organizada por la Agencia Doble R, con mantones y piquillos de empresas locales.

Asimismo, durante la Feria se ofrecerán breves lecciones de iniciación al enrejado y servicio especial de autobús desde la estación de trenes, facilitando el acceso de visitantes. El servicio de barra estará a cargo de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad.

Desde el Ayuntamiento se ha querido agradecer expresamente la colaboración de la Diputación, "cuyo respaldo institucional resulta fundamental para la promoción y proyección provincial de un evento que pone en valor la artesanía, el comercio local y el patrimonio cultural del municipio".

La II Feria del Mantón aspira a consolidarse como un referente dentro del calendario de eventos de la provincia, contribuyendo a la dinamización económica y turística de Cantillana y reforzando el reconocimiento de un oficio tradicional que forma parte de la historia viva del municipio.