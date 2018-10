La caravana de comidas 'Locos por el food trucks' hace parada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) del 12 al 14 de octubre

Publicado 11/10/2018 12:15:58 CET

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La caravana de comida 'Locos por el Food Trucks' hará parada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) los días 12, 13 y 14 de octubre en la céntrica Plaza del Duque que, en esos días, se llenará con los camiones y furgonetas de estilo retro adaptados para ofrecer servicios de restauración, con especialidades de comida de diversos puntos del mundo y cocina de calidad y variada a pie de calle, amenizada con actuaciones musicales y otras actividades lúdicas.

Según ha informado el Ayuntamiento, la muestra de gastronomía sobre ruedas está organizada por la Delegación de Juventud que, al tiempo, utilizará el evento para la celebración del primero de los cuatro conciertos que bajo el título de 'Alcalá Joven, Cultura Urbana' se presentarán próximamente.

Al respecto, el concejal de Juventud y responsable del Distrito Sur, Casimiro Pando, ha explicado que "no se ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer compatible la realización de una actividad de dinamización urbana en el centro histórico", en la que se espera una buena participación de público, con un concierto en el que los primeros jóvenes intérpretes locales actúen bajo el título de 'Músicos de calle' junto a otros cantantes que, habitualmente acompañan a la caravana gastronómica.

Entre el viernes y el domingo actuarán ocho grupos musicales a mediodía de 13,30 horas a 15,30 horas y por la tarde-noche de 20,00 a 22,00 horas. Estos son Los Gin Tonic, Pocojato's Band, Flamen Kings, Planeta Crema, Los Chicos de Ayer, The Bigotas, The New Tones y R Que R.

Igualmente, para que las familias al completo puedan disfrutar de esta iniciativa también habrá animación infantil a partir de las 12,30 horas con la actuación de la 'Payasa Purpurina', así como personajes televisivos como la Patrulla Canina, Minnie Mouse o PJ Mask, pintacaras y globoflexia, entre otros.

ESPECIALIDADES EN EL CENTRO URBANO

Junto con esta programación, las furgonetas adaptadas para servir comidas ofrecerán sus especialidades gastronómicas en la Plaza del Duque en esta iniciativa que persigue dinamizar el centro urbano de la ciudad.

El camión o furgoneta restaurante es un modelo importado de propuesta gastronómica y en concreto la caravana 'Locos por el Food Trucks' es una iniciativa que viene recorriendo con gran éxito de público y participación diversas localidades de Sevilla y Andalucía.

Popularmente, los camiones restaurantes 'Food Trucks' se han vinculado con el servicio de comida rápida como hamburguesas, perritos calientes, tacos, entre otros. Sin embargo, en los últimos diez años el concepto ha ido cambiando hacia una oferta con platos más elaborados y una amplia variedad de especialidades gastronómicas, gracias a lo cual, se ha ido ganando adeptos y popularidad.