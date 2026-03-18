Carbonell anuncia acciones penales contra el exalcalde de La Algaba (Sevilla) "por acoso" tras el archivo de la causa

Archivo - Plaza de España de La Algaba - AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA - Archivo

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El maestro de la Escuela Municipal Taurina de La Algaba (Sevilla) Manuel Carbonell, que presentó ante la Fiscalía una denuncia por presunto acoso a un menor del centro por parte del ahora exalcalde de la localidad, Diego Manuel Agüera, ha advertido este miércoles que habría sufrido una "difamación continuada" y ha anunciado la interposición de una denuncia penal contra el exregidor por un supuesto delito "de acoso continuado y hostigamiento".

Cabe enmarcar que este martes se daba a conocer que un juzgado decretaba el archivo de la causa que involucraba al exalcalde al considerar que no aparecía "debidamente justificado la perpretación del delito".

Según un comunicado remitido por Carbonell a Europa Press, asegura que este sobreseimiento provisional responde a un "archivo técnico por falta de prueba pericial" que, afirma, Agüera, acompañado por su dirección letrada, "pretende convertir" en "un certificado de impunidad y falsa inocencia".

"El sobreseimiento de la causa del menor no paraliza en absoluto la ofensiva judicial por la brutal vulneración de mis derechos", ha expresado. Asimismo, ha anunciado que interpondrá una denuncia penal "por un delito de acoso continuado y hostigamiento contra mi persona".

Así, aclara que acata "la decisión dictada por el magistrado instructor". No obstante, detalla que no habría sido "llamado a declarar durante las diligencias previas para poder ratificar de forma indubitada y en sede judicial el material probatorio que se aportó".

"Un archivo provisional por déficit de carga probatoria penal no borra la existencia material de los mensajes en los teléfonos, no borra los hechos y, desde luego, no otorga ninguna carta blanca para difamación continuada", ha apostillado.

ANTECENDENTES DE UN ROBO EN LA PLAZA DE TOROS

Sobre la investigación de un robo en la Plaza de Toros, que culminó con el cierre de la escuela taurina, Carbonell ha detallado que se le acusó "mediáticamente de un inverosímil robo de unas sillas, intentando denigrar mi larga trayectoria" y ha advertido de una "maquinaria de acoso y derribo", al tiempo que ha alertado de una "campaña de desinformación" presuntamente llevada a cabo por el exalcalde que responde a una "cortina de humo basada en una presunta actuación delictiva que es absolutamente falsa", y ha detallado que "no existe, a día de hoy, denuncia policial ni judicial ninguna".

"Orquestaron este falso conflicto laboral y el cierre de la escuela porque ellos ya sabían perfectamente que yo tenía en mi legítimo poder las capturas de pantalla del acoso que me había remitido, desesperado, al menor", haciendo alusión a los mensajes que, presuntamente, este menor habría recibido y que, según asegura Carbonell, habrían sido denunciados de igual forma por los padres del mismo ante la Fiscalía.

"¿Acaso pretende decirnos a los ciudadanos que los padres de la víctima también mienten maliciosamente sobre los mensajes que llegaron a la pantalla del teléfono de su propio hijo? Su evidente cobardía táctica le lleva a atacarme a mí, creyendo errónamente que soy el eslabón débil de la cadena institucional, porque no se atreve a mirar a la cara a unos padres que han visto con sus propios ojos la aterradora realidad a la que estaba expuesto su hijo", ha asegurado.

Asimismo, sobre la "intencionalidad política" que la representación procesal de Agüera advertía como "causa" de la denuncia, Carbonell ha enmarcado que la situación "no es fruto de una venganza laboral, esto es una cruda 'reality' fáctica, material y documentada".

Al hilo de todo ello, en la pasada jornada, el referido juzgado ordenaba el archivo de la causa contra el exalcalde de la localidad sevillana de La Algaba al considerar que "de lo actuado, no aparece debidamente justificado la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa".

El pasado 23 de febrero, Agüera renunciaba a su cargo tras ser denunciado por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de edad de la localidad. Asimismo, aseguraba que hacía "un paréntesis" en su vida política para dedicarse "plenamente" a su defensa. Por último, expresaba que este empleado habría "malignamente interpretado una conversación".