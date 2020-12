Cáritas Sevilla invita a estar "más cerca que nunca" de los más necesitados y pide colaboración económica

SEVILLA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'Esta Navidad, más cerca que nunca', Cáritas Sevilla, organización de la Iglesia, llama a la colaboración económica y a hacer de cada gesto el mejor regalo "para romper las distancias" y estar más cerca de aquellos que afrontan condiciones de precariedad a causa de la pandemia.

"Una invitación a mostrarnos cercanos a familias sin recursos, personas mayores que viven solas, quienes no tienen empleo, o quienes viven en la calle y no pueden refugiarse en el calor de un hogar", destaca en un comunicado.

Un llamamiento que también va destinado a personas "que afrontan el duelo de la ausencia de quienes esta Navidad no se sentarán a la mesa, a las personas que han perdido sus medios de vida a causa de la pandemia o las personas migrantes sin recursos, sobre todo aquellas que se encuentran en situación administrativa irregular, especialmente desprotegidas".

Desde que se declaró el estado de alarma, los recursos de Cáritas se han visto, en ocasiones, desbordados por las demandas de las personas que acuden a la institución en busca de ayuda. La atención llegó a incrementarse en más de un 60 por ciento en las zonas más vulnerables.

CÁRITAS SEVILLA

Una realidad que ha hecho redoblar el esfuerzo de los agentes de Cáritas, sobre todo el de los 2.863 voluntarios de la organización, para poder cubrir las nuevas demandas que se sumaban al acompañamiento que ya recibían muchas familias antes de la crisis.

Según el Informe Foessa, el 18 por ciento de los andaluces ya se encontraba en situación de exclusión antes de la pandemia, y alrededor de un millón de personas pertenecía a esa sociedad insegura que caería en la misma exclusión ante una nueva crisis. "Personas en ERTE, con trabajos precarios, inestables, temporales o pertenecientes a la economía informal, han sido las primeras en verse obligadas a acudir por primera vez, o con mayor periodicidad, a Cáritas".

El primer impacto "exigió la cobertura de necesidades básicas" como la alimentación, sin embargo, con el paso de los meses, vemos cómo la economía de muchas familias se agrava y no pueden asumir el alquiler de su vivienda o el pago de suministros, como el agua y la luz.

"Especialmente afectadas observamos a las familias monoparentales con cargas familiares o las familias sin ningún tipo de ingresos y que no perciben aún ayudas. Personas vulnerables a las que la crisis ha pasado mayor factura. Sin olvidarnos de los más desprotegidos, las personas sin hogar y los mayores sin familia ni recursos económicos, o la población migrante que no cuenta con red de apoyo, no pudiendo tampoco acceder a los recursos públicos por encontrarse en situación administrativa irregular", concluye el comunicado.

Por este motivo, la entidad de la Iglesia facilita la donación, a quien quiera colaborar, a través de su web 'caritas-sevilla.org', mediante aplicación bancaria con el código Bizum 00415 o la cuenta ES62-0049-6175-9220-1609-7851.