Cáritas supera los 450.000 euros para Venezuela y agradece "el enorme compromiso solidario" de Sevilla

Archivo - Imagen de recurso de una enrtrega de agua por parte de Cáritas Valencia - CÁRITAS VALENCIA - Archivo

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Sevilla ha agradecido públicamente la respuesta solidaria de los sevillanos y sevillanas con el pueblo venezolano. Tres semanas después de iniciar la campaña de emergencia 'Cáritas con Venezuela', la institución de la Iglesia en Sevilla ha superado ya los 450.000 euros, que se destinarán a apoyar la respuesta de Cáritas Venezuela junto a la población afectada.

Desde Cáritas Sevilla señalan que esta respuesta "vuelve a mostrar el enorme compromiso solidario de los sevillanos ante el sufrimiento de quienes más lo necesitan", tal como recoge en un comunicado.

En este sentido, la institución reconoce "la generosidad de tantas comunidades, parroquias, hermandades, empresas, organizaciones, socios, donantes y colaboradores que, desde el primer momento, han querido estar cerca del pueblo venezolano".

Desde los primeros momentos de la emergencia, Cáritas Venezuela ha activado sus mecanismos de respuesta y está acompañando a la población afectada con alimentos, agua potable, productos de higiene, medicamentos, refugio y espacios de protección.