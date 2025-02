Carmen Barrios, mejor vendedora de la ONCE en Sevilla en 2024. - ONCE

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

María del Carmen Barrios ha sido seleccionada como la mejor vendedora de la ONCE del año 2024 en Andalucía, un galardón con el que la organización reconoce el esfuerzo de los trabajadores dedicados a la venta de sus diferentes productos de loterías sociales, en especial por su actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la ONCE.

Así, según ha informado la ONCE en una nota, Barrios "no puede, ni quiere, disimular su vena gaditana". Nacida en la Viña, trabaja en las Setas de la Encarnación, donde vende desde hace cinco años. "La clave para triunfar como vendedora para mi es el sentido del humor, es muy importante", ha subrayado. "Hay necesidad en la calle de ese puntito de humor y cuando vienen serios y se van riendo a mí eso me llena", ha dicho orgullosa.

De hecho, para ella lo más gratificante de su trabajo es precisamente ver la cara de felicidad de sus clientes. "Poder tener una clientela que viene a buscarte porque se lo pasa bien conmigo o por una sonrisa que tú le das, es que le doy puntada a todo", ha resumido. En 2021 dio uno de los Sueldazos que ofrece la ONCE los fines de semana de 2.000 euros al mes durante diez años que suma un premio de 240.000 euros.

Para Barrios, esta distinción que ahora le concede la ONCE es "otro premio de una significación mayor". "Es un chute de ilusión para continuar con más fuerza, si es que cabe", ha matizado. Si lo han decidido así, "es que me lo merezco, esto es un camino y si el camino ha sido bueno la recompensa llega", ha afirmado. Carmen ha recogido su reconocimiento de manos del delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, en una gala celebrada este martes en la sede del hotel Ilunion Alcora, en la que ha sido elegida entre un grupo de 18 vendedores finalistas. En el acto participaron el director general adjunto de Juego de la ONCE, Patricio Cárceles, y el vicepresidente del Consejo Territorial, Fermín Navarro.

'CENTINELAS DE LA ILUSIÓN' FRENTE A LA SOLEDAD

Los vendedores de la ONCE, los 'centinelas de la ilusión', "están siempre a pie de calle, llevando la ilusión y la suerte a cada rincón de pueblos y ciudades". Y en muchas ocasiones, se convierten en "confidentes y amigos de los clientes que se acerca a ellos cada día a comprar sus productos de loterías sociales".

"Hay muchas personas que viven solas y solo por eso vienen a verte, eso nos pasa a todos los compañeros --ha reconocido Carmen--, y es que hay mucha soledad en la calle". Para ellos, "ese momento de ir a comprar el cupón es un tiempo de esperanza, se sienten bien", ha explicado. Con este galardón, la ONCE pretende reconocer ese trabajo y agradecer la labor de los más de 20.500 vendedores, todos ellos personas con discapacidad, repartidos por todo el territorio y que son los mejores embajadores solidarios de la Organización.

Finalmente, han destacado que todos los profesionales reconocidos como mejores vendedores del año en sus respectivas regiones "tendrán la oportunidad el próximo mes de junio de disfrutar de un fin de semana de convivencia en Madrid compartiendo experiencias y de acudir a una gala general de reconocimiento a su trabajo junto al resto de mejores vendedores de todas las comunidades autónomas y los máximos responsables del Grupo Social ONCE".