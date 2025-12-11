Carmen Vargas toma posesión este viernes como rectora de la Universidad de Sevilla

Archivo - Carmen Vargas, en el centro de la imagen, el día en el que presentó oficialmente su candidatura a rectora de la Universidad de Sevilla. - EQUIPO CARMEN VARGAS - Archivo

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Microbiología de la Universidad de Sevilla Carmen Vargas toma posesión este viernes, 12 de diciembre, como rectora de esta institución académica, y será, además, la primera mujer en acceder a este cargo en los 520 años de historia de la US. En este sentido, el Paraninfo acogerá, a las 12,00 horas, el solemne acto de investidura al que acudirá el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) oficializó su nombramiento el pasado día de 3 de diciembre y en ese mismo boletín se publicó el cese de su antecesor, Miguel Ángel Castro. Antes, el 15 de noviembre, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba dicho nombramiento como rectora de la Universidad de Sevilla para los próximos seis años.

Carmen Vargas se impuso en la segunda vuelta de las elecciones en la Hispalense al catedrático de Cirugía Oral y Maxilofacial José Luis Gutiérrez, en unos comicios en los que logró un 50,81% de los votos ponderados frente al 44,01% de los sufragios obtenidos por su oponente. Además, consiguió la victoria en unas elecciones a rector en las que la Hispalense ha recuperado el sufragio universal ponderado por imperativo legal, ya que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) obligaba a este modelo de elección.

En Andalucía, Carmen Vargas se convierte en la tercera rectora después de Rosario Valpuesta, que lo fue de la Pablo de Olavide (UPO), y de María Antonia Peña, que ocupó ese mismo cargo en la Universidad de Huelva (UHU).

Farmacéutica como el rector saliente, ha sido vicedecana de la Facultad de Farmacia de la US (2007-2008), directora del secretariado de Planes de Estudios (2009-2012), vicerrectora de Posgrado (2012-2015), vicerrectora de Internacionalización (2016-2020) y vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización (2021-2025).

Carmen Vargas ha ocupado el cargo de secretaria ejecutiva de la sectorial de Internacionalización y Cooperación de la CRUE (2019-2022); el de coordinadora general de la Universidad Europea Ulysseus (proyectos 2020-2023 y 2024-actualidad) y es socia de la asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) desde 2012.

Con un programa titulado 'La Universidad que nos une', la entonces candidata y ya rectora de la Universidad de Sevilla explicaba que daba el paso al Rectorado contando con "una amplia experiencia en gestión universitaria y una visión de la Universidad del futuro, en parte modulada por mi bagaje como coordinadora general de la Universidad Europea Ulysseus, que lidera nuestra universidad".

La doctora en Microbiología explicaba que su "compromiso" se resumía en tres palabras: "solvencia, confianza y transformación. Solvencia, para gestionar con rigor y responsabilidad; confianza, porque quiero ser una rectora cercana y accesible; y transformación, para impulsar y consolidar los avances conseguidos, a la vez que convertir las áreas de mejora en oportunidades de progreso".