Carmona (Sevilla) rehabilita una escalera monumental de casa palacio Marqués de las Torres:"Recupera su valor artístico"

Escalera monumental de casa palacio Marqués de las Torres

CARMONA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) ha anunciado este lunes que ha rehabilitado una monumental escalera del siglo XVIII que se encuentra en la casa palacio Marqués de las Torres, edificio municipal que es actualmente la sede del Museo de la Ciudad.

Según ha enmarcado el Consistorio en una nota, esta pieza del patrimonio arquitectónico local es característica de la arquitectura doméstica señorial del siglo XVIII, que combina tres tipos de piedra caliza: mármol emperador, mármol blanco y ágata.

"Durante las últimas décadas, la escalera había sufrido un proceso de degradación paulatino, provocado por la aplicación de materiales inadecuados, alteraciones intrínsecas debido a la proximidad al patio y el continuo tránsito de visitantes al Museo. Todo ello había dado lugar a pérdidas volumétricas y fragmentaciones que comprometían tanto su conservación como la seguridad de las personas que transitaban por ella", han enmarcado fuentes municipales.

La intervención promovida por la Delegación municipal de Patrimonio, ha sido realizada por la empresa local 'Estudio de Restauración y Arte', que "se ha basado en los principios fundamentales del respeto por el original, la mínima intervención, la reversibilidad y la legibilidad".

La consolidación de piezas no cohesionadas y la reintegración de lagunas han sido las actuaciones de mayor relevancia. En estas fases ha sido importante la incorporación de piedra natural del mismo tipo que la original, trabajo realizado en colaboración con la también empresa carmonense 'Mármoles Santa Marta'.

"Esta actuación no solo permitirá su correcta preservación, recuperando sus valores artísticos, técnicos, históricos y documentales, sino también su puesta en valor como parte fundamental del patrimonio arquitectónico de Carmona", ha concluido el Consistorio.