Carmona (Sevilla) reparte más de mil pulseras detectoras de sumisión química en su feria con cero positivos registrados

Agente de la Policía Local de Carmona en imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE CARMONA

SEVILLA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) ha dispuesto durante la celebración de su feria local detectores de sumisión química, una iniciativa que repartió más de mil ejemplares de esta herramienta para que las jóvenes disfrutasen "con seguridad" de la fiesta y que ha registrado un total de cero resultados positivos, por lo que "ha demostrado, además, su función preventiva".

Según ha detallado el jefe de la Policía Local de Carmona, José Romero, a Europa Press, esta iniciativa nace en el seno de la Unidad de Violencia de Género de este grupo a principios del 2026, con el objetivo de ofrecer a las jóvenes de la localidad "una herramienta útil y sencilla" para "disfrutar de la feria de una forma segura, libre de drogas y de agresiones sexuales indeseadas".

Así y una vez elevado el proyecto ante el delegado de Seguridad e Igualdad del Consistorio, David Aguilar, se llevaron a cabo las gestiones oportunas para poder incluir la iniciativa en la celebración.

Tal y como han detallado fuentes municipales, el dispositivo consiste en una pulsera que incorpora dos sensores detectores de estupefacientes disueltos en la bebida.

Así las cosas, el funcionamiento es sencillo. "Tan solo hay que humedecer los sensores con unas gotas de bebida. Si cambia a color verde, nos indica que ha sido contaminada con éxtasis líquido. Si por el contrario el cambio es a color rojo, la contaminación se habría producido por otro tipo de sustancias, como Ketamina, MDMA o Burundanga".

Es más, semanas antes de la feria se llevó a cabo una campaña informativa en los institutos de la localidad en aras de mostrar a los jóvenes y al personal docente esta iniciativa.

En total se han dispuesto un total de mil pulseras que se repartieron de forma estática desde el puesto de mando de la Policía Local en el recinto y de forma dinámica a través de los agentes que patrullaron en la celebración, en atracciones y casetas.

La Policía Local no ha tenido constancia de ningún resultado positivo durante la feria. Por ello, ha concretado que la iniciativa ha demostrado además "su función preventiva, pues el hecho de portar estos elementos alejó de alguna manera a los posibles agresores". "El objetivo de adulterar la bebida de las posibles víctimas quedó frustrado, al poder ser detectado cualquier intento de inmediato a través de este sencillo test".

Tras este grato resultado, la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local de Carmona trabaja para que la iniciativa continúe en las próximas campañas de feria, así como para poder incorporarla en otras fiestas de interés locales.