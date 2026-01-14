El Carnaval de La Algaba se consolida como "referente gastronómico" en la provincia de Sevilla

Cabalgata del Carnaval de La Algaba, en foto de archivo. - AYTO. DE LA ALGABA

LA ALGABA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El Carnaval de La Algaba (Sevilla), que se celebrará hasta el sábado 14 de febrero, consolida al municipio como uno de los principales referentes de esta fiesta en la provincia de Sevilla, "especialmente por su singular y reconocida programación gastronómica: seña de identidad que cada año cobra mayor protagonismo".

Desde el pasado día 10 de enero, y durante todos los fines de semana hasta la finalización de las fiestas, La Algaba acoge una amplia variedad de actos gastronómicos tradicionales. Entre ellos, destaca la "emblemática" 'Pringaíta', la celebración más antigua, que alcanza en este 2026 su edición número 35 y que da nombre al galardón el 'Pringao de Oro', concedido anualmente como homenaje, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Junto a ella, otras citas muy populares como la 'Salchichá', la 'Alitá', la 'Paellá' o la 'Camaroná', hasta completar un total de diez eventos gastronómicos, en los que vecinos y visitantes disfrutan de una amplia oferta de sabores tradicionales.

El programa se completa con numerosas actividades culturales y festivas: pasacalles, desfiles de disfraces, carrozas y batucada, así como el concurso de chirigotas y comparsas, reconocimientos a personas carnavaleras y diferentes actos organizados por la Asociación Carnavalesca junto a la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento.

Entre los eventos más destacados figuran el tradicional 'Domingo de la Pringaíta' y el Pregón, el 8 de febrero; la Gran Final del Concurso Provincial de Chirigotas y Comparsas, que se celebrará el 12 de febrero y la Gran Cabalgata de Disfraces, el sábado 14 de febrero, que recorrerá las calles del municipio hasta llegar a la Plaza de España, donde se pondrá el broche final con la tradicional 'Quema y Entierro del Júa'.

Asimismo, el municipio acogerá el martes 10 de febrero la décimosegunda Convivencia Provincial de Mayores, en la que participarán cerca de 1.000 personas procedentes de los Centros de Participación Activa de toda la provincia de Sevilla.

El Carnaval también reserva un papel protagonista a los más pequeños, con el Pregón Infantil durante el 'Domingo de la Pringaíta' y la gala de los Reyes Infantiles que tendrá lugar el 31 de enero. Además, dos cuartetos infantiles de La Algaba participarán en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz los días 17 y 31 de enero, bajo los nombres de 'Blam, blam blam, digan lo que digan, al final siempre me castigan' y 'Si tú me dices ven lo dejo todo o no'.

"Por todo este despliegue --apunta el regidor, Diego Manuel Agüera-- es por lo que los algabeños desean que todo amante del carnaval, la gastronomía y las fiestas populares pase en estos días a conocer nuestro pueblo y pueda disfrutar de estos eventos tan únicos y característicos".