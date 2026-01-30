El Carnaval de Mairena del Aljarafe (Sevilla) arranca el 7 de febrero con 16 agrupaciones en el concurso oficial

Una de las agrupaciones carnavaleras de Mairena, en foto de archivo. - AYTO. DE MAIRENA.

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ultima los preparativos del Carnaval 2026, una de las citas culturales y festivas más esperadas del municipio, que se celebrará del 6 al 22 de febrero y tendrá como eje central el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), que reunirá a 16 agrupaciones en el Teatro Villa de Mairena.

El Carnaval arrancará oficialmente el viernes 6 de febrero con el pregón, que pronunciará Sergio Serón, y que servirá como acto inaugural de la programación. Durante esta misma cita se procederá a la coronación del Rey del Carnaval, Jesús Páez, y de la Reina, Rocío Farfán, así como a la entrega, a título póstumo, del 'Olivillo de Plata' a Rafaela Sojo, en reconocimiento a su dedicación y vinculación con el Carnaval mairenero, informa en un nota de prensa.

Serón ejercerá, además, como maestro de ceremonias de una noche que contará con las actuaciones de Miriam Ballesteros, Brenda García y Riki Rivera. Tras el pregón, dará comienzo el Concurso de Agrupaciones, que se desarrollará en formato de semifinales y final en el Teatro Villa de Mairena.

En este sentido, la primera semifinal se celebrará el sábado 7 de febrero, con las actuaciones de Salud, gaditanismo y libertad, Los que luchan por sus sueños y Digan lo que digan. El domingo 8 será el turno de Los fantasmas, Sociedad limitada y Omá no me esperes pa' almorzar.

La programación continuará el lunes 9 con las agrupaciones Las que salen por la noche, Dios los crías y ellos se juntan y La peregrina. La última semifinal, prevista para el martes siguiente, contará con las actuaciones de La noche me confunde, ¿No son pa' matarlos? y Yo con esto no puedo.

La gran final del concurso se celebrará el sábado 14. En cuanto a la venta de abonos de Carnaval, que se inició este miércoles, registró una elevada demanda y se agotó de forma inmediata, tal como informa el Consistorio, que está realizando "las comprobaciones oportunas para anunciar, a través de sus canales oficiales, la posible disponibilidad de entradas individuales para aquellas personas que no pudieron adquirir abono".

Asimismo, el Ayuntamiento ha ampliado hasta el jueves 8 el plazo de inscripción para los concursos de disfraces, carrozas y plañideras, con el objetivo de facilitar la participación y permitir a los colectivos y personas interesadas ultimar su preparación de cara a una de las celebraciones más emblemáticas del calendario festivo local.

La programación del Carnaval se trasladará a la calle el sábado 21 de febrero, con el desfile, que marcará el inicio de la jornada más importante del Carnaval en el espacio público, convirtiendo el municipio en un punto de encuentro festivo para vecinos, vecinas y visitantes.