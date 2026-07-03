Cartel de la Velá de Triana: elementos inconfundibles de la fiesta y guiños a la tradición alfarera

El alcalde de Sevilla y la artista María Tapia, autora de la obra, descubren el cartel de la Velá de Santa Ana en presencia del delegado municipal del Distrito Triana - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este viernes, 3 de julio, el cartel oficial de la Velá de Santa Ana 2026, obra de la artista María Tapia, una pieza en acrílico sobre lino de 64,5 por 81 centímetros que propone una visión contemporánea y festiva del barrio de Triana con un abanico como elemento central, en el que seno faltan las casetas junto al muro de la calle Betis, el puente de Triana y los guiños a la tradición alfarera del barrio.

De este modo, el alcalde ha destacado que la Velá no solo es "la fiesta más antigua de Sevilla" sino que es el "corazón vivo" de Triana, un barrio "que representa como pocos el alma de la ciudad". Este cartel es un "homenaje a esa identidad, a ese carácter propio que Triana ha sabido preservar generación tras generación", detalla el Consistorio en una nota de prensa.

La obra de María Tapia "captura con enorme sensibilidad" la esencia festiva, popular y trianera de una celebración que forma parte del patrimonio inmaterial de todos los sevillanos. Sanz ha subrayado que "el abanico ha sido siempre un elemento inseparable de las grandes trianeras, desde Marifé de Triana hasta María Jiménez, pasando por Paquita Rico o Marujita Díaz. Que este cartel elija el abanico como protagonista es un guiño precioso a esa tradición".

El cartel despliega en el abanico una panorámica del barrio en la que destacan el puente de Triana engalanado con farolillos, la capillita del Carmen y las escaleras que dan acceso a la calle Betis, repletas de casetas. Resalta también la torre de la parroquia de Santa Ana, escenario de los cultos en honor a la Santa, acompañada de las bengalas que simbolizan los gozos de su onomástica.

La primera varilla del abanico "aparece intencionadamente separada del resto" para evocar la tradicional cucaña enjabonada, "con un joven tambaleante que celebra haber alcanzado la bandera y otro que se lanza al río para intentarlo de nuevo, en un guiño al espíritu lúdico de la Velá".

La gama cromática se inspira directamente en los lebrillos de cerámica típicos de Triana, con predominio del azul cobalto, el verde cobre y el amarillo antimonio, "en un lenguaje pictórico fresco y espontáneo, basado en manchas y trazos sueltos que remiten a la tradición alfarera del barrio".

La composición se inspira, además, en "referentes clásicos" de la cartelería sevillana, como el cartel de las Fiestas de Primavera de 2008 de Concha Ybarra; el de la Feria de Sevilla de 1960, de A. Martín Cartaya; y el cartel de la Velá de 2001 de Ignacio Cortés. La tipografía, diseñada por la artista Laura Anaya, integra estrellas inspiradas en la geometría cerámica de Triana.

Esos elementos esconden detalles simbólicos. Así, la segunda 'A' de Ana incorpora una estrella con un ojo, en alusión a la enfermedad ocular que padeció Alfonso X el Sabio y al origen religioso de la fiesta, mientras que entre las letras de 'Triana' pueden distinguirse una guitarra y un farolillo, símbolos del flamenco y del folclore del barrio.

La moldura que enmarca la obra se decora con cenefas ornamentales pintadas a mano, con cuatro motivos diferentes en cada lado a modo de muestrario cerámico. Como complemento del proyecto, se ha editado una serie limitada de abanicos físicos con el diseño del cartel, para que los sevillanos puedan conservar un recuerdo especial de esta edición.

María Tapia Quesada (Jaén, 1991), licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, con una amplia formación en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en la Biblioteca Nacional de España y en el taller de serigrafía Manolo Gordillo.

Entre sus trabajos como cartelista destacan el cartel de las Fiestas de Primavera del Ayuntamiento de Sevilla en 2022, la papeleta de sitio para la salida extraordinaria de la Virgen de la Paz con motivo de su Coronación Canónica, y los carteles de Simof, Olivares Barroco y la propia Velá de Santa Ana en 2026, entre otras muchas obras.

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