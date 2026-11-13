Cartoon Saloon recibe el Giraldillo de Honor del 23 Festival de Sevilla, primero otorgado a un estudio de animación

La delegada de Cultura y Turismo, Angie Moreno, hace entrega del Giraldillo de Honor del Festival de Cine de Sevilla a dos de los fundadores de Cartoon Saloon, Nora Twomey y Paul Young. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El estudio irlandés Cartoon Saloon ha recibido el tercer Giraldillo de Honor de la 23ª edición del Festival Europeo de Cine de Sevilla (SEFF) de manos de la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, acompañada por el director del certamen, Manuel Cristóbal. Es la primera vez que una productora de animación obtiene este reconocimiento en la cita hispalense, con el que se pone en valor no solo su excelencia artística y proyección internacional, sino también su contribución a ampliar los límites expresivos de la animación y reivindicarla como cine de autor con identidad propia.

Fundado en 1999 en Kilkenny (Irlanda) por Paul Young, Tomm Moore y Nora Twomey, Cartoon Saloon se ha consolidado como uno de los estudios de animación independiente más prestigiosos del panorama internacional. Con cinco nominaciones a los Oscar y dos a los Globos de Oro, su trayectoria destaca por una apuesta artística que reivindica la animación artesanal y el dibujo a mano frente a los modelos dominantes, construyendo un lenguaje visual propio a partir de la ilustración, el folclore y la mitología

Fundado en 1999 en Kilkenny (Irlanda) por Paul Young, Tomm Moore y Nora Twomey, Cartoon Saloon se ha consolidado como uno de los estudios de animación independiente más prestigiosos del panorama internacional. Con cinco nominaciones a los Óscar y dos a los Globos de Oro, su trayectoria destaca por una apuesta artística que reivindica la animación artesanal y el dibujo a mano frente a los modelos dominantes, construyendo un lenguaje visual propio a partir de la ilustración, el folclore y la mitología.

Títulos como 'El secreto del libro de Kells', 'La canción del mar', 'El pan de la guerra' o 'Wolfwalkers' ejemplifican una filmografía que recupera las raíces culturales irlandesas para abordar historias universales sobre la identidad, la libertad, la memoria y la convivencia.

En un encuentro previo con los medios junto a dos de los tres fundadores del estudio, Nora Twomey y Paul Young, el propio Manuel Cristóbal ejerció de anfitrión y comenzó su intervención recordando su trayectoria como productor de animación -en cintas como 'Arrugas' o 'Buñuel en el laberinto de las tortugas'- y cómo esa apuesta se refleja en la programación del certamen. En este sentido, subrayó la elección del ilustrador José Luis Ágreda como autor de los carteles de esta edición y la inclusión de películas animadas en todas las secciones del SEFF.

Asimismo, Cristóbal ha recordado los tres galardones obtenidos por 'Flow', de Gints Zilbalodis, hace dos ediciones -"no tuve que sobornar a nadie", bromeó el director del festival- y celebró que el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades haya recaído este año en Studio Ghibli. "Eso me hizo pensar que Cartoon Saloon cumple su 25 aniversario y yo les respeto mucho a ellos tres, así que, por primera vez en el festival, tenemos un Giraldillo de Honor que no es para una persona, sino para un estudio", ha afirmado.

REIVINDICAR LA MIRADA HUMANA

En el encuentro con los medios, ambos fundadores abordaron el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el sector sin mostrar temor a una posible sustitución. "El público va a preferir el esfuerzo creativo de muchas manos y cerebros humanos", argumentó Paul Young, mientras que Nora Twomey ha defendido que "no hay nada más bello que lo artesanal" y ha vaticinado que la IA hará que "la experiencia humana sea más valiosa que nunca".

Sobre el formato 2D --seña de identidad del estudio, al que Manuel Cristóbal ha definido como "defensor de la calidad en la escena europea"--, Twomey sostuvo que "nunca se fue" y que sigue conectando especialmente con el público de entre 10 y 25 años, acostumbrado a la animación japonesa y atraído por "la experiencia colectiva de ver estas películas en salas de cine".

Pese a admitir el peso del consumo en 'streaming' y redes sociales como TikTok, ambos reivindicaron el estreno en pantalla grande. "Hoy hemos visto nuestras películas con niños sevillanos y ha sido un placer. Europa tiene una gran tradición del arte gráfico, especialmente países como Francia y Bélgica, y a los adultos que descubren la animación también les encanta", ha señalado Young. Twomey ha añadido que, aunque el público actual "trocea" las cintas en redes, estas tienen "vidas más extensas" y siempre encuentran nuevas generaciones que las descubren.

DESDE LO LOCAL PARA CONQUISTAR LA UNIVERSALIDAD

Fundado en 1999 en Kilkenny, una localidad irlandesa de menos de 30.000 habitantes, Cartoon Saloon nació cuando Young y Tomm Moore --el tercer socio del estudio-- "no tenían ni un duro" y decidieron impulsar su primer largometraje tras salir de la universidad. Aquel debut fue 'El secreto del libro de Kells', una cinta anclada en la mitología irlandesa que cosechó ocho premios internacionales. "Si cuentas la verdad y tu narrativa es honesta, resuena emocionalmente y puede interesar en todo el mundo", ha explicado Young, quien ha subrayado que huyeron de la llamada animación 'Mid-Atlantic' --sin identidad geográfica definida-- porque "lo más enraizado se vuelve más universal".

Tras aquel arranque, el estilo de Cartoon Saloon también viajó más allá de sus fronteras. En la conversación, Manuel Cristóbal ha invitado a Nora Twomey a abordar 'The Breadwinner' (2017), cinta ambientada en Afganistán sobre una joven que debe cortarse el pelo y hacerse pasar por un niño para mantener a su familia.

"Recuerdo que, una mañana, iba en coche al trabajo y escuché en la radio que los talibanes habían prohibido a las mujeres hacer pan para venderlo, cuando era su único medio de subsistencia. Noté ese gran contraste: yo iba tranquilamente a trabajar y ellas no podían poner el pan en la mesa", ha relatado la cineasta, quien ha vinculado aquella realidad con la historia de las mujeres irlandesas que lucharon por sus derechos para explicar por qué decidió "poner el foco en mujeres que no han tenido las mismas oportunidades".

La entrega del Giraldillo de Honor ha coincidido además en el festival con el estreno en España de 'Julián', la nueva producción del estudio irlandés, dirigida por Louise Bagnall y con guion de Juliany Taveras. Según ha apuntado Paul Young, el proyecto nació tras una llamada del director británico David Yates, quien les recomendó el libro ilustrado 'Julian Is a Mermaid', de Jessica Love. "Es una historia preciosa sobre una abuela y su nieto en Brooklyn en torno al desfile de las sirenas, un filme que intenta que no se etiquete a los niños y niñas", ha explicado.

El galardón concedido a Cartoon Saloon reconoce también el trabajo colectivo frente a la individualidad asociada habitualmente al cine de autor. "Una película de animación es la destilación de la visión de los directores y del esfuerzo de un equipo amplio. Cada cinta nuestra la hacen trece o catorce animadores que deben encontrar la manera de reproducir las emociones que buscamos, respondiendo también a la interpretación de los actores de voz", ha expuesto Twomey, quien ha reivindicado este proceso creativo compartido como una labor que "llena de esperanza".