La Casa de la Ciencia de Sevilla acoge el estreno de '3CLIPSE. Una película inmersiva de planetario' este viernes

Cartel promocional de '3CLIPSE. Una película inmersiva de planetario'. - CSIC

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Ciencia de Sevilla, como organización coproductora, hará proyecciones de cortesía para el estreno este viernes, 26 de junio, de '3CLIPSE. Una película inmersiva de planetario', con dos sesiones con una duración aproximada de 45 minutos a las 17,00 y a las 18,00 horas.

El proyecto 3clipse ha logrado reunir a 35 planetarios, museos y centros de divulgación científica de España y Portugal, convirtiéndose en "una de las mayores iniciativas de cooperación ibérica e insular desarrolladas en el ámbito de la divulgación astronómica", según ha concretado el CSIC en una nota.

Así, la Casa de la Ciencia de Sevilla ha formado parte del equipo de coproducción junto con Los museos científicos Concello de A Coruña, Museo de las ciencias de Castilla-La Mancha y el Parque de las ciencias de Andalucía.

Además, ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) --Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades--. Al hilo, han valorado que esta "amplia red" aporta experiencia, conocimiento y capacidad de alcance, "reforzando el compromiso común con la cultura científica y la educación". La participación conjunta de organizaciones de ambos países confiere al proyecto "una dimensión internacional que amplifica su impacto y proyección social".

De este modo, 3clipse se presenta como una "experiencia inmersiva" que combina "ciencia, historia y emoción para revelar la verdadera naturaleza de uno de los espectáculos más fascinantes del cosmos". A través de "espectaculares" recreaciones astronómicas y visualizaciones 'fulldome', el documental --que cuenta con música original--, ha sido concebido para "transformar la cúpula del planetario en un viaje a través del espacio y el tiempo". Mientras el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, el público descubrirá "cómo distintas culturas interpretaron los eclipses, cómo la ciencia logró comprenderlos y por qué continúan despertando asombro siglos después".

Entre 2026 y 2028, España y Portugal serán escenario de una "extraordinaria" secuencia de eclipses solares. El 12 de agosto de 2026 y el 2 de agosto de 2027 tendrán lugar dos eclipses totales de Sol, mientras que el 26 de enero de 2028 se producirá un eclipse anular visible desde "amplias zonas" del territorio peninsular e insular.

El último eclipse total visible desde territorio español tuvo lugar en 1959 y únicamente pudo observarse desde Canarias, mientras que en la Península no se contempla uno desde 1912. Estos acontecimientos "despertarán un enorme interés científico, educativo, cultural y turístico, atrayendo a cientos de miles de observadores".

Desde la geometría de los eclipses hasta la corona solar, recorriendo la historia de la astronomía, los mitos de distintas civilizaciones o las futuras misiones espaciales dedicadas al estudio del Sol, el documental propone una "experiencia inmersiva diseñada para ser proyectada en cúpula completa".

De esta forma, durante la proyección entenderemos cómo se producen los eclipses de Sol y Luna y por qué los de los próximos tres años "serán tan especiales"; la relación entre la órbita de la Luna, la eclíptica y el zodíaco; cómo las antiguas civilizaciones interpretaban estos fenómenos; qué revelaron los eclipses sobre la forma de nuestro planeta y el universo y, por qué contemplar un eclipse total "sigue siendo una experiencia profundamente humana y emocional".

La edad recomendada es a partir de ocho años y la asistencia es bajo reserva y confirmación de la misma ('reservas.museo@casadelaciencia.csic.es') hasta completar aforo.