La Casa de la Provincia acoge la exposición de Ben Yessef como "expresión de lo que une Sevilla y Marruecos"

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha inaugurado en la Casa de la Provincia, junto a la embajadora del Reino de Marruecos en España, Karima Benyaich, y la cónsul general del Reino de Marruecos en Sevilla, Dunia Delero, la exposición 'Tetuán, mi cuna. Sevilla, mi ciudad', una muestra retrospectiva de la trayectoria y la obra del internacionalmente reconocido artista plástico marroquí y residente en Sevilla desde hace más de sesenta años, Ahmed Ben Yessef.

La Casa de la Provincia "es para nosotros el alma de esos ciento seis pueblos, que se hacen presentes en el triángulo maravilloso del Casco Histórico de nuestra capital", ha destacado el presidente de la Diputación, Javier Fernández, en una nota. Y se siente "orgullo de prestarle esta Casa a un tetuaní sevillano o a un sevillano tetuaní, Ahmed Ben Yessef, un grandísimo artista, que es el ejemplo de la fusión perfecta", ha dicho Javier Fernández.

Esta exposición es "un paso más en la apuesta que desde la Diputación se está haciendo por la cultura, algo que es innegociable porque el desarrollo cultural da valor añadido a los pueblos. Esta exposición es la proyección de un grandísimo artista, con un talento universal, pero también es la expresión de esos lazos que unen a Sevilla y Andalucía con Marruecos".

La Diputación mantiene una estrecha relación con Marruecos, un país con el que la Institución está impulsando acciones conjuntas que promuevan los intercambios entre Marruecos y la provincia de Sevilla. En esta línea, la embajadora del Reino de Marruecos en España ha señalado que "Marruecos y España y especialmente Andalucía, comparten una historia milenaria, con un legado rico gracias a los intercambios culturales y a las conexiones humanas profundas, que continúan en el presente con unas relaciones que abarcan todos los ámbitos de la cooperación".

Karima Benyaich ha abundado en que esta exposición, "que encarna un bello mestizaje", sea una herramienta "de nuestra voluntad de seguir tejiendo lazos a través del arte, que es una llave para la paz y para seguir entendiéndonos mejor, con un lenguaje que es universal".

Por su parte, Ahmed Ben Yessef ha agradecido la oportunidad de "volver a entablar un diálogo plástico con Sevilla y con los sevillanos, en una exposición que es un homenaje particular, sentimental y personal a las dos ciudades que me han influido en la vida personal y en la profesional, que me han proporcionado la luz y el color para desarrollar mis inquietudes en el arte".

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

En el acto inaugural de 'Tetuán, mi cuna. Sevilla, mi ciudad' han estado también presentes, acompañando al artista, el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández; la directora gerente de la Fundación Tres Culturas, Lorena García de Izarra; el comisario de la exposición, Si Lahbib Chebat Tizgha o la periodista de Antena 3, Noor Ben Yessef, hija del artista, entre otras personalidades.

Ahmed Ben Yessef nació en 1945 en Tetuán. Tras completar sus estudios primarios y secundarios, ingresó en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Tetuán. En 1967, obtuvo el Gran Premio de la Exposición de Pintores Españoles y Marroquíes de la Escuela de Tetuán, que le fue entregado en el Consulado General del Reino de España en Tetuán. Ese mismo año se trasladó a Sevilla para continuar sus estudios superiores en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, donde consiguió el Primer Premio de Pintura, el Primer Premio de Dibujo y la Beca de Paisaje.

Ha expuesto en casi toda España y en gran parte del mundo y una de sus obras más conocidas en Sevilla es el mural conmemorativo del Centenario del Sevilla F.C, mosaico con altorrelieve de arcilla colocado en una de las fachadas del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en 2005. Hoy sus obras se encuentran en muchas colecciones particulares e institucionales y es uno de los artistas más cotizados en la actualidad.

Finalmente, su trayectoria artística incluye pintura, escultura, grabado y cerámica, solo responde a la máxima de la libertad creativa. 'Tetuán, mi cuna. Sevilla, mi hogar' es una exposición que cierra con broche de oro toda una vida dedicada a la pintura. La exposición reúne numerosas obras realizadas entre 1963 y 2025, que muestran las distintas tendencias por las que ha transitado el artista, utilizando diversas técnicas de las artes plásticas, como óleo, dibujo, acuarela, grabado, cerámica y escultura.