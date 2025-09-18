La Casa de la Provincia (Sevilla) acoge una nueva muestra de artistas emergentes formados en la Facultad de Bellas Artes

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido este jueves la inauguración de 'Nueva DesFiguración', una exposición que agrupa obras de más de una veintena de artistas emergentes formados en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla (US) y caracterizados por haber trascendido la "tradicional dicotomía del siglo XX entre figuración y abstracción".

Según ha informado la Diputación en una nota de prensa, al acto asistieron, entre otros, el decano de la Facultad de Bellas Artes, Daniel Bilbao; y el vicedecano Fernando Infante.

La muestra, comisariada por Celia Morgado, artista, docente e investigadora en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, es un ejemplo "de cómo se han transformado recientemente los modos de la imagen, la representación o la percepción en una generación de artistas visuales que se sirven de una plasticidad híbrida que reúne indistintamente lo reconocible y lo irreconocible", según ha afirmado la institución.

Todas las obras participantes han sido seleccionadas por la Comisión de Extensión Universitaria de la Facultad de Bellas Artes, que elige cada año entre un gran número de propuestas aquellas que van a formar parte de la programación expositiva de la siguiente temporada.

La exposición podrá visitarse en la Sala Triunfo de la Casa de la Provincia desde el 17 de septiembre hasta el 12 de octubre de 2025.