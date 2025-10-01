La Casa de la Provincia de Sevilla acoge la presentación de una biografía póstuma sobre el socialista Pedro Zerolo

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido la presentación del libro 'Pedro Zerolo. Vida y legado de un pionero de los derechos civiles', en la que ha participado su autor, Miguel A. Fernández, junto al presidente de la Asociación Adriano Antinoo y la organizadora del acto Pablo Morterero y Amparo Rubiales, respectivamente.

Según ha informado la institución en una nota de prensa, la publicación del volumen ha coincidido con el 20 aniversario del matrimonio igualitario en España, "un hito de los derechos civiles en el país en el que Pedro Zerolo (1960-2015) jugó un papel determinante".

Fernández, autor de la biografía que se ha presentado, es director ejecutivo de la Fundación Pedro Zerolo y fue un estrecho colaborador del político socialista. Así, como ha asegurado el citado comunicado, el volumen narra la vida y legado de "uno de los activistas más influyentes y queridos de la reciente historia de España".

Durante la presentación se ha destacado que Zerolo "desafió las normas de su tiempo, como político y como pionero en la lucha por los derechos LGTBIQ+, la igualdad y la justicia social". A través de un recorrido por su vida, su activismo en la defensa de derechos civiles y su compromiso político, el volumen, editado por Libros Cúpula, retrata a un ciudadano que "transformó la realidad de miles de personas con coraje y pasión".

"Desde la presidencia de la FELGTBI+, hasta su papel crucial en la aprobación del matrimonio igualitario y su incansable defensa de los colectivos más vulnerables, Pedro Zerolo dejó una huella indeleble en la historia de España, contribuyendo a crear un país más inclusivo y justo y una sociedad en la que cupieran todos", ha señalado el Gobierno provincial.

El volumen es un relato biográfico a partir de una memoria compartida en primera persona "por quien le acompañó en su aventura hacia la igualdad durante más de 20 años, convirtiéndose en un testimonio de su lucha por la igualdad, su pensamiento progresista y su legado como defensor de los derechos humanos y civiles".