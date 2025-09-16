La Casa de la Provincia de Sevilla, "anfitriona" de la dramaturgia con la entrega del Premio Alfonso Jiménez Romero

Foto de familia en el acto de entrega del Premio de Dramaturgia Alfonso Jiménez Romero, en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación ha acogido el acto de entrega del I Premio de Dramaturgia Alfonso Jiménez Romero, que convoca la editorial andaluza Ediciones del Bufón. Miguel Ángel Melero, coordinador de la Casa, ha sido el encargado de la inauguración del acto.

En esta primera edición, el jurado ha premiado ex aequo a Borja de Diego (Sevilla, 1988) y Nani Muñoz (Fuentes de Andalucía, 1994), por las obras 'Los delfines invisibles' y 'La paradoja de la ciénaga', respectivamente, informa el organismo provincial en una nota de prensa.

El pamplonés afincado en Mairena del Aljarafe Arturo Echavarren ha sido galardonado con el accésit por su pieza 'Gangarilla o el día del acabose'. "La gran calidad de las obras presentadas y la alta participación han sido la nota característica de esta primera cita, de ámbito exclusivamente provincial".

El citado certamen han concurrido más de 60 obras, con candidatos procedentes de más de una veintena de pueblos diferentes, con una presencia muy equilibrada en cuanto a género se refiere: 60% autores y 40% autoras.

El premio, que cuenta con el apoyo del Área de Concertación de la Diputación y con la colaboración de Cultura del Ayuntamiento de Morón, recibe el nombre de Alfonso Jiménez Romero "como tributo al gran dramaturgo moronero, que inscribió su nombre, junto a Juan Bernabé y Salvador Távora, como uno de los fundadores de lo que se conocería como el Teatro Ritual Andaluz".

El lanzamiento coincide con el 30 aniversario del fallecimiento de Jiménez Romero, de cuya escritura nació uno de los éxitos más rotundos del teatro independiente andaluz: el Oratorio que montó el Teatro Lebrijano y que, tras pasar por el Festival Internacional de Nancy, revolucionó a la Europa teatral del momento.

El jurado de esta primera entrega de este Premio de Dramaturgia ha estado compuesto por la dramaturga sevillana María Díaz (Premio Ana Diosdado de la SGAE), Emilio J. Gallardo Saborido (especialista en teatro cubano e investigador del CSIC) y el italiano Giuseppe Gatti Ricciardi (hispanista y especialista en literatura hispanoamericana).