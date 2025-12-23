La Casa de la Provincia de Sevilla estrena horario especial por Navidad y confirma el cierre para los días festivos

Archivo - Fachada de la Casa de la Provincia en Sevilla. - LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla tendrá un horario especial para la visita de sus exposiciones durante las fiestas de Navidad y de Reyes Magos.

Según una nota remitida por la institución provincial, los días 24, 31 de diciembre y 5 de enero tendrá un horario de 10 a 14 horas. Los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, el Organismo permanecerá cerrado. El resto de los días, la apertura se realiza según el horario habitual: martes a sábado, de 10 a 14 horas, y de 18 a 21 horas; domingo y festivos, de 10 a 14 horas y lunes, día habitual de cierre.

La Diputación ha indicado que en el espacio se encuentran dos exposiciones permanentes, 'Despacho Plácido Fernández Viagas' y 'La Imprenta de San Eloy. Pinturas de Joaquín Sáenz'.

Junto a ellas, acoge otras tres exposiciones temporales, 'La pintura del lugar. Viajes y Paisajes', de José Manuel Pérez Tapias, en la Sala Triunfo hasta febrero; Exposición 'Plazes', en la Sala Romero Murube hasta marzo, y 'Tiempo&Tempo', en la Sala Provincia hasta el 25 de enero.