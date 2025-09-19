La casa de la provincia (Sevilla) exhibe el legado artístico de Nemesio Moreno, maestro y referente cultural de Aljarafe

Exposición 'Nemesio: el magisterio del arte' en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

El Salón de Actos de la Casa de la Provincia de la Diputación ha acogido este jueves la inauguración de la exposición 'Nemesio: el magisterio del arte', organizada por la Fundación Colegio Aljarafe, en colaboración con la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y la Diputación de Sevilla. Se ha tratado de un "merecido" homenaje a Nemesio Moreno, maestro, artista y "ciudadano comprometido, vinculado a la historia del Colegio Aljarafe y de Mairena".

Según ha informado la Diputación en una nota de prensa, en la apertura de la exposición han participado sus hijos, Alba y Darío, y su mujer, Cele Rodríguez, junto a la concejala de Planificación y Compromiso Educativo de Mairena, Blanca de Pablos.

En esta muestra retrospectiva, que podrá visitarse hasta el 31 de octubre en la Casa de la Provincia, podrán apreciarse las "diversas facetas creativas del artista": pinturas al óleo y acuarelas, tapices, cartelería o diseños.

En su proceso de "investigación creativa", Nemesio Moreno estuvo entre "los pioneros en Andalucía en la reutilización de materiales, incorporándolos y transformándolos en obras de arte".

Además, como ha destacado la institución provincial, forma parte del grupo de artistas sevillanos "estrechamente vinculados al Aljarafe a los que unió la inquietud y el compromiso social, cultural y educativo en los inicios de la democracia".

En paralelo, pero en "estrecha relación con su faceta artística", Nemesio ejerció como docente en centros educativos de Mairena y como asesor de enseñanzas artísticas en el CEP (Centro del Profesorado) de Castilleja de la Cuesta, reza el comunicado.