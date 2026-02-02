Casi 20 entidades culturales de Sevilla critican la "falta de planificación y diálogo" en la gestión del ICAS

Archivo - Foto de archivo del interior del Teatro Lope de Vega de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Casi 20 entidades culturales de la ciudad de Sevilla, entre ellas la Asociación andaluza de compañías y profesionales de danza (PAD), la Asociación de circo de Andalucía (ACA) y la Asociación de directoras de artes escénicas de Andalucía (ADA), han firmado un manifiesto criticando la "falta de planificación y diálogo" en la gestión del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS).

El comunicado se ha publicado días después de que el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, destacara en una rueda de prensa que el organismo "vive su mejor momento" con "cifras récord de taquilla y presupuestos".

"Si bien reconocemos que la situación del ICAS arrastra problemas estructurales desde hace años, consideramos que en la etapa actual no se ha producido la mejora que se anuncia públicamente y que, en aspectos relevantes, la situación ha seguido deteriorándose, afectando de forma directa al tejido cultural de la ciudad", ha señalado el documento consultado por Europa Press.

Las entidades culturales han indicado que la estructura de personal está "cada vez más límitada" y han señalado "dificultadas administrativas recurrentes".

"Especial preocupación genera la gestión económica y administrativa del organismo. A pesar de los anuncios sobre mejoras en los plazos de pago, persisten retrasos, carencias de comunicación pública de sus propias actividades y falta de previsibilidad que afectan al normal desarrollo de la actividad cultural", han subrayado.

"FALTA DE ESPACIOS Y PROGRAMACIÓN"

En el comunicado, las entidades se han detenido con respecto a los espacios culturales. "No se menciona que el Teatro Lope de Vega permanece cerrado desde hace tres años y que ambos espacios culturales siguen sin contar con direcciones artísticas seleccionadas mediante convocatorias públicas", han señalado.

Por otro lado, han criticado que las antiguas Naves de Calatrava, "dedicadas históricamente a la danza, han cambiado su uso convirtiéndose en cocheras para la policía municipal, perdiendo su función cultural".

"También se pone en valor la creación de nuevos eventos, como el Festival de Ópera de Sevilla, mientras han desaparecido o se han visto debilitados programas y festivales consolidados que durante años han sido fundamentales para el ecosistema cultural de la ciudad, como Danza Mobile, Nocturama, Monkey Week, Contemporánea Sevilla Gallery Weekend o el Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina, entre otros", han remarcado.

En esta línea, han señalado que en el reciente ranking "Lo mejor de la cultura 2025" de la Fundación Contemporánea, elaborado por más de 400 profesionales del sector, "los proyectos estrella del gobierno de José Luis Sanz no aparecen entre los más de 500 de todo el país y se confirma la tendencia a la baja de la ciudad tanto a nivel nacional como regional solo salvada por entidades que no dependen del ICAS".

"El aumento presupuestario del ICAS en los últimos años requiere además un análisis cualitativo sobre su destino. Parte de los recursos se ha concentrado en grandes eventos puntuales, como el espectáculo navideño Navigalia, con una inversión cercana al millón de euros, mientras que el presupuesto destinado a convocatorias públicas de apoyo a proyectos y espacios culturales ha sido menor de lo prometido, generando un desequilibrio entre el gasto en eventos singulares y el sostenimiento del tejido cultural estable", han afirmado.

"IMPRESCINDIBLE ABRIR UN PROCESO DE DIÁLOGO REAL"

Las entidades han pedido al Ayuntamiento "abrir un proceso de diálogo real y estructurado que permita reformar los estatutos y el modelo organizativo del ICAS con el mayor consenso político posible y la participación activa del sector cultural"

"La cultura es un bien público esencial para la vida democrática, la cohesión social y el desarrollo de la ciudad. Por ello, pedimos que las políticas culturales municipales se construyan desde la planificación, la transparencia y la colaboración con quienes la hacen posible cada día", han subrayado.

En paralelo, el comunicado ha señalado que se ha producido "un incremento de las subvenciones nominativas, otorgadas de forma directa, frente a las líneas de apoyo a las que se accede mediante convocatorias públicas en régimen de concurrencia".

"La no publicación de estas convocatorias en 2023 y 2025, ha generado una fuerte inestabilidad e incertidumbre sobre la continuidad de numerosos proyectos culturales. A ello se suma la ausencia de espacios estables de interlocución con el sector. Las decisiones unilaterales, la falta de transparencia en los procesos y la inexistencia de mecanismos de evaluación compartida debilitan la confianza entre la administración y los agentes culturales", han remarcado.

Asimismo, han criticado "el progresivo debilitamiento de las políticas culturales de proximidad".