Casi 20.600 personas participan en actividades de la Fundación Universidad Pablo de Olavide de Sevilla durante 2025

La Memoria de Actividades de la Fundación Universidad Pablo de Olavide presentada ante el Patronato. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ha celebrado el patronato del primer semestre del año en la que se ha presentado la Memoria de Actividades del 2025. Un ejercicio que ha estado marcado por el crecimiento en algunas de las actividades desarrolladas y la consolidación como servicio técnico y medio propio de la Universidad Pablo de Olavide, a través del cual la institución "mantiene su compromiso con la sociedad y su entorno más cercano".

Tal y como ha concretado la institución académica en una nota, las actividades desarrolladas a lo largo de 2025 han tenido un alcance de 20.591 personas beneficiarias, "destacando la consolidación de la Formación Permanente que a lo largo de este año ha alcanzado 2.942 estudiantes en 124 programas formativos, un 21,5 por ciento más que en el ejercicio anterior".

Asimismo, dentro de la Formación Permanente ha destacado el Área de Microcredenciales, que ha duplicado el número de estudiantes formados con respecto al año 2024, situando a la Universidad Pablo de Olavide (UPO) "a la vanguardia de la formación flexible y especializada y consolidando un modelo de aprendizaje alineado con las estrategias europeas".

Además, con la misión de conectar el talento universitario con el tejido productivo, se han gestionado 2.484 prácticas en empresas y se han firmado 677 convenios y cartas de colaboración con empresas y entidades. Asimismo, en materia de empleo, más de 3.000 personas han participado en las actividades de empleabilidad y emprendimiento y en eventos como la novena Feria de Empleo o la Semana del Emprendimiento. Por otro lado, en cuanto a la proyección internacional, 736 estudiantes extranjeros han estudiado en el campus alguno de los programas ofertados por el Centro Universitario Internacional.

Durante 2025, también se ha fortalecido la presencia en la provincia de Sevilla a través del Aula Abierta de Mayores, que está presente en 23 municipios y ha contado con 1.263 estudiantes, "promoviendo así el envejecimiento activo y saludable en la población de más de 50 años".

Igualmente, la UPO, a través de la Fundación, ha reforzado su compromiso social "reafirmando su papel estratégico en el Polígono Sur participando en más de 20 programas de intervención que han impactado en más de un millar de vecinos, reforzando la cohesión social y la inclusión en el barrio".

Por su parte, el impacto social de la Universidad se ha visto incrementado a través de las 367 personas voluntarias que durante este año han desarrollado algún voluntariado en las diferentes asociaciones y entidades colaboradoras. Un impacto social que se suma al "dinamismo" de la agenda cultural de la Universidad, que ha contado en 2025 con 30 actividades en las que han participado 4.558 personas, y con la consolidación de RadiOlavide, que este año ha contado con 19 programas en parrilla y 119 'podcasts'.

Por último, el compromiso con la igualdad de género en el ámbito universitario ha contribuido a que la UPO sea reconocida como referente en esta materia, obteniendo en 2025 el Premio Nacional Vivofácil por su apuesta por la conciliación y el bienestar, y el Premio a la Iniciativa Social otorgado por la Fundación Manolita Chen "por la creación de espacios seguros y libres de discriminación".

En contexto, la reunión del patronato ha estado presidida por el vicepresidente y presidente el Consejo Social, Iván Pestaña Ruiz; y han asistido la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación, Laura López de la Cruz; el vicerrector de Planificación Estratégica y vicerrector Primero, José Antonio Sánchez Medina; el vicerrector de Grado y Máster, David Naranjo Gil; la vicerrectora de Cultura y Políticas Sociales, Laura Gómez Ruiz; la secretaria general Silvia Mendoza Calderón; así como, Carmen Correa Ruiz, miembro del Consejo de Gobierno UPO; y Germán del Real Urbano, miembro del Consejo Social UPO.

En suma, la Fundación es un medio propio de la UPO que actúa como servicio técnico y que desarrolla toda su actividad conforme al marco regulador de los encargos de la UPO a su Fundación, atendiendo a las "líneas estratégicas" definidas por la Universidad y los vicerrectorados competentes en las distintas áreas, teniendo como "referentes fundamentales" su compromiso institucional y social.