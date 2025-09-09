Casi 300 niños comienzan el nuevo curso en las tres escuelas infantiles de Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Casi 300 niños comienzan el nuevo curso en las tres escuelas infantiles de Mairena del Aljarafe. - DANIEL ZAMORA

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casi 300 niños de entre cero y tres años han comenzado el curso 2025-2026 en las tres escuelas infantiles municipales de Mairena del Aljarafe, Pat el Cartero, ubicada en Lepanto; La Huerta, en el Casco Antiguo; y El Almendral, en Mairena Sur.

El alcalde del municipio, Antonio Conde, ha asegurado en una nota emitida por el Consistorio que la educación de la localidad destaca por "los profesionales de la educación, la implicación de las familias y a las dotaciones y zonas libres".

Estos tres centros, gestionados por el Ayuntamiento, forman parte del Programa de Ayuda a las Familias que impulsa la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil.

Según el Consistorio, las escuelas de Mairena del Aljarafe comienzan el nuevo curso con una apuesta por la metodología de trabajo por proyectos, con el objetivo de reforzar la colaboración con las familias y ofrecer una atención individualizada a cada alumno.

Aunque el número de plazas libres es limitado, todavía es posible acceder a alguna en las tres escuelas.

Mairena del Aljarafe cuenta con quince centros de educación infantil adheridos al Programa de Ayuda a las Familias para el primer ciclo de Infantil, además de cuatro centros de gestión privada.