Casi 400 agentes de Policía Nacional conforman el dispositivo de seguridad del derbi sevillano este domingo

Archivo - Agente de Policía Nacional en imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha presidido este martes la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad organizado con motivo del partido entre el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club, que se disputará el próximo 1 de marzo a las 18,30 horas en el Estadio de La Cartuja.

En una nota remitida por el organismo, Toscano ha señalado que "este encuentro es el primer derbi que tiene lugar en La Cartuja, lo que confiere al evento de una atención especial y novedades en materia de seguridad". "El dispositivo contará con la presencia de 394 agentes de la Policía Nacional, distribuidos en diez unidades operativas, un despliegue que responde tanto al carácter de alto riesgo del partido como al escenario extraordinario de La Cartuja", ha señalado Toscano.

Entre las unidades participantes se encuentran la UIP, la UPR, la Unidad de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Unidad de Guías Caninos, que utilizarán, por motivos de seguridad, videocámaras de funciones preventivas.

Por su parte, el Real Betis Balompié cuenta con 288 vigilantes de seguridad y 169 auxiliares, entre otros. En el estadio se contará con la presencia de 5 médicos, 8 DUE's, 24 personas de transporte médico y 4 ambulancias. Además, el dispositivo contará con la colaboración de la Guardia Civil, así como de las policías locales de Sevilla y Santiponce, además de otros cuerpos como Bomberos, Emergencias y la Dirección General de Tráfico, entre otros.

Por otra parte, Toscano ha indicado que la labor de la Policía Nacional "se extenderá no solo durante el encuentro, sino también en las jornadas previas y posteriores". En este sentido, el dispositivo policial se dividirá en cuatro fases, que comenzarán el sábado y se extenderán hasta horas después de la finalización del partido. Los agentes se desplegarán en los puntos calientes donde se prevé la presencia de grupos ultras de ambos equipos, según el organismo.

Además, se reforzará la vigilancia reforzada en los alrededores del estadio, los hoteles de concentración y las rutas para los desplazamientos de los equipos hasta su llegada al recinto. Durante el partido, la Policía Nacional mantendrá un control permanente tanto en el interior como en el exterior del estadio.

La Dirección General de Tráfico llevará a cabo la monitorización del acceso al estadio desde las distintas vías interurbanas, ofreciendo información en tiempo real a los conductores sobre el estado de la circulación y difundiendo incidencias a través de sus canales oficiales y navegadores. Este dispositivo se coordinará con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en carretera.