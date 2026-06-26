Casi 4.000 estudiantes realizan la PAU en la Universidad de Sevilla en la convocatoria extraordinaria

Imagen de la primera jornada de la reciente convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.865 estudiantes se ha matriculado en las Pruebas de Acceso y la Admisión en la Universidad de Sevilla (PAU), en la convocatoria extraordinaria, que se celebrará durante los días 30 de junio y 1 y 2 de julio. Durante las tardes del miércoles 1 y el jueves 2 de julio tendrán lugar los exámenes correspondientes a casos de incompatibilidad horaria.

Del total de estudiantes matriculados, realizarán las Pruebas de Acceso 1.596 y sólo las Pruebas de Admisión 2.269. Con respecto a la misma convocatoria del año anterior, el número de estudiantes ha aumentado en 441, con un incremento de 180 en la fase de acceso y 261 en los matriculados sólo en admisión, detalla la US en una nota de prensa.

No obstante, estas cifras son aún provisionales, a la espera de que concluya la validación de las matrículas condicionales pendientes de pago o de acreditar titulación. En esta convocatoria se constituirán seis sedes (una de ellas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo). Cada sede tendrá un responsable y un secretario, que se ocuparán de su organización, y estará atendida por una amplia plantilla de profesorado y personal de administración y servicios, cuya tarea será conseguir que las pruebas se desarrollen sin incidencias y de forma segura.

La sede ANEAE, además, contará con un aula sanitaria atendida por profesionales del ámbito de la medicina, la enfermería y la psicología clínica, con vocales de apoyo y con aulas adaptadas, medios materiales y ayudas técnicas para la realización de la PAU.

Las sedes estarán ubicadas en centros universitarios de la Universidad de Sevilla del Campus Reina Mercedes: dos en la ETS de Ingeniería Informática, una en Facultad de Matemáticas y otra en la Facultad de Biología; en el Campus de Ramón y Cajal: en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; y en el Campus Cartuja: en la ETS de Ingeniería.

En la Universidad de Sevilla, el Tribunal Único de la PAU estará compuesto por más de 350 profesionales, entre miembros de la Comisión Universitaria, responsables y secretarios de sedes, vocales correctores (tanto personal docente universitario como profesorado de enseñanza secundaria), personal de administración y servicios, vocales de apoyo especialistas para las sedes ANEAE y vocales colaboradores de centros educativos de Secundaria.

El alumnado matriculado en las pruebas ha sido distribuido entre las diferentes sedes de examen en función del centro de secundaria en el que ha cursado sus estudios previos de Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior (a excepción de los estudiantes procedentes de traslados y ANEAE).

Durante los días previos a la celebración de la PAU, recibirán un correo electrónico con el enlace donde podrán consultar, con su Usuario Virtual de la Universidad de Sevilla (UVUS), el aula y puesto de examen asignado al que deberán acceder directamente para realizar las pruebas.

MISMAS NOVEDADES QUE EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA

Si el estudiante decide entregar el examen y abandonar el aula antes de la hora de finalización, no podrá llevarse el enunciado y deberá dejarlo sobre la mesa. Para conservar el enunciado, dispone de dos opciones: permanecer en su sitio y esperar sentado en su puesto hasta que concluya oficialmente el tiempo del examen; o bien abandonar el aula y regresar a buscarlo durante los 15 minutos posteriores a la finalización del examen.

Por otra parte, se mantienen las medidas establecidas en el protocolo conjunto de las Universidades Públicas de Andalucía a fin de detectar dispositivos electrónicos no autorizados durante la realización de las pruebas. Se considerará que una persona está copiando si se detecta que tiene en su poder calculadoras, audífonos, teléfonos móviles, gafas, relojes u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para el almacenamiento de voz o de datos, imágenes, vídeos o trasmisión de los mismos. Todos estos elementos deben estar totalmente apagados y fuera del alcance de quienes se están examinando.

En el llamamiento, el estudiante será identificado mostrando ineludiblemente su DNI en formato físico, o en su defecto, el carné de conducir, pasaporte o NIE.