Casi 4.000 menores comienzan la temporada en las Escuelas Deportivas de Alcalá (Sevilla), con más de 20 actividades

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 4.000 menores han comenzado la temporada, que se desarrollará hasta junio, con las Escuelas Deportivas Alcalareñas (EDA) que promociona el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a través de la Delegación de Deporte.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, entre la oferta deportiva se encuentra más de una veintena de modalidades deportivas para que "los menores disfruten y se beneficien del deporte como más les guste", entre ellas Baloncesto, Voleibol y Voley Playa, Lucha Libre, Gimnasia Rítmica y Acrobática, entre otros. Además, se ha trabajado para añadir alguna práctica más con carácter promocional.

El delegado de Deportes, Pedro Gracia, ha explicado que desde el gobierno municipal siguen "apostando por el deporte de base como herramienta de promoción física, emocional y social, como potenciación de hábitos de vida saludables que promuevan la salud entre la población", a la vez que ha apostillado que apoyan "a los clubes de la ciudad que trabajan con estos mismos objetivos y difundiendo valores como la sana competencia, el compañerismo, la solidaridad, el esfuerzo o el trabajo en equipo, entre otros".

Gracia se ha referido así a que cada práctica deportiva se desarrolla en colaboración con los clubes deportivos de la ciudad en los complejos de Pablo VI, Distrito Sur, Oromana, Malasmañanas, Rabesa, San Juan o La Paz, junto a los Centros de Educación Infantil y Primaria, los Institutos de Secundaria e instalaciones específicas como el campo de tiro, el rocódromo Canyon o la Peña Ajedrecista Oromana.

Las inscripciones, directamente con cada club colaborador, pueden realizarse todo el curso mientras existan plazas. El Ayuntamiento dispone de bonificaciones de entre el 50% y el 100%, según las condiciones específicas de cada familia, como numerosa, personas con discapacidad, situaciones de vulnerabilidad, entre otras, que se tramitan a través de la Delegación de Deporte, ha informado la institución.