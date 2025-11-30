Casi 6,8 millones de euros para mejorar caminos forestales y vías pecuarias de la Sierra Morena de Sevilla

Archivo - Imágenes del entorno del Cortijo El Berrocal, en el que se invierte 1,1 millones para su conversión en Centro de Visitantes y Aula de la Naturaleza, en Almadén de la Plata. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha subrayado el compromiso de la Junta de Andalucía con el Parque Natural Sierra Morena de Sevilla. "Prueba de ello, son las inversiones que se están llevando a cabo en este espacio natural", ha precisado.

Al respecto, la titular de este departamento ha detallado que se han destinado cerca de 6,8 millones de euros a proyectos ya ejecutados, en curso o en fase de licitación, con el objetivo de mejorar y modernizar tanto las instalaciones de uso público como los caminos forestales y las vías pecuarias.

A estas actuaciones se suman otros 3,2 millones de euros invertidos durante la presente legislatura en tareas de limpieza de monte, conservación de espacios destinados al uso público y prevención de incendios, entre otras medidas.

"El proyecto más ambicioso de los que se están acometiendo en el entorno del Parque Natural --ha puntualizado Catalina García-- es el del Cortijo El Berrocal, por el que se está convirtiendo su Centro de Visitantes en un Aula de la Naturaleza, con una inversión de 1.011.060 euros".

En cuanto a los caminos forestales, se está llevando a cabo la modernización de los mismos, con una inversión de 856.298 euros en Almadén de la Plata, con varios proyectos actualmente en ejecución.

En materia de biodiversidad, la Consejería está impulsando la sustitución de la malla cinegética, proyecto que cuenta con una inversión cercana a los 2 millones de euros, con el objetivo de reforzar la seguridad, la gestión sostenible y la compatibilidad de los usos del monte con la conservación de los ecosistemas.

A ello se suma la rehabilitación de los senderos de uso en San Nicolás del Puerto, afectados por la tormenta Nelson, con una dotación presupuestaria de 800.000 euros, así como la mejora de los equipamientos de uso público en el paraje del Cerro del Hierro, para los que se han movilizado casi 715.000 euros.

Igualmente, se ha actuado en la vía pecuaria del Camino de Santiago, donde ya se han invertido 305.119 euros en la restauración de un trazado "de gran valor cultural y turístico". Asimismo, la Junta ha destinado un millón de euros a obras en vías pecuarias ejecutadas y en ejecución en los municipios de San Nicolás del Puerto, Alanís, Constantina y Las Navas de la Concepción.