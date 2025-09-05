Casi 8.000 personas visitan la piscina de verano de Mairena del Alcor (Sevilla) esta temporada

El concejal de Deportes de Mairena del Alcor atiende a los medios para hacer balance de la temporada de verano en la piscina municipal. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALCOR.

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla), Javier Rodríguez, ha valorado "muy positivamente" la temporada de baño recreativo en la piscina de verano, una vez finalizada la temporada.

En este sentido, durante este periodo estival, han visitado la piscina cerca de 8.000 personas, de las cuales 4.216 han disfrutado del baño recreativo, 2.400 han asistido los domingos, 480 han hecho lo propio a la fiesta del agua y 727 a las 'summer nights'.

El concejal se ha mostrado muy satisfecho con este balance y ha destacado el éxito de la iniciativa, "tanto en el número de usuarios como en el desarrollo de las diversas actividades que se han ido desarrollando en la instalación municipal".

Asimismo, Rodríguez también ha tenido palabras de agradecimiento para el personal de la piscina, no solo los operarios de Deportes sino de otras áreas. "También ha funcionado muy bien la empresa de seguridad: ha sido el mejor verano de los tres que llevamos en esta legislatura", ha añadido el edil.