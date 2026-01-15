Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) recibió cerca de 600.000 euros en ayudas de la Diputación en 2025

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla, Gonzalo Domínguez, en una reunión en el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla, Gonzalo Domínguez, ha mantenido en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) una reunión de trabajo con el alcalde del municipio, José Manuel Carballar, en la que se han repasado distintos proyectos municipales para los que se ha solicitado el apoyo económico del área y que suman 859.763 euros.

Según ha indicado una nota remitida por la institución provincial, Castilblanco de los Arroyos se ha beneficiado durante el año 2025 de diversas subvenciones destinadas a la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, la adquisición de maquinaria de limpieza y la renovación de otro tipo de vehículos de la flota municipal.

Unas actuaciones alineadas con el objetivo de "avanzar hacia unos servicios públicos más eficientes, sostenibles y adaptados a las necesidades del territorio".

Asimismo, la Diputación ha indicado que se han destinado recursos a la implantación del método CER en el control de las colonias felinas. En materia de servicios básicos, el Ayuntamiento también ha contado con el respaldo del Área de Servicios Públicos Supramunicipales para la mejora de las infraestructuras de abastecimiento de agua en alta y en baja, así como para la prevención de inundaciones en el municipio.