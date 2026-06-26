Castilblanco (Sevilla) decreta tres días de luto por la muerte de tres personas en un accidente en el Barranco Hondo

Archivo - Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos. Archivo. - CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS - Archivo

CASTILBLANCO (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento Castilblanco (Sevilla) ha decretado tres días de luto oficial a raíz del accidente que ha tenido lugar este viernes, 26 de junio, a la altura del Barranco Hondo, en el que han fallecido tres personas y otras tres han resultado heridas de carácter grave.

Así las cosas, desde la presente jornada y hasta el lunes las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales. Además, quedan suspendidos todos los actos y actividades festivas organizados en espacios municipales.

El Consistorio ha expresado su "más sentido pésame a las familias y seres queridos de las personas fallecidas" y ha deseado la pronta recuperación de los heridos.

En contexto, según confirmaba el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el siniestro vial se ha producido sobre las 11,45 horas, cuando varias llamadas de testigos han alertado de un accidente por el choque de dos coches que habría dejado "varias personas heridas y atrapadas".

La colisión se ha producido concretamente en el kilómetro 12 de la referida vía, en sentido Burguillos. Hasta el lugar se han desplazado de igual forma efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, mantenimiento de la vía y sanitarios del 061, que han movilizado un helicóptero para acceder a la zona.