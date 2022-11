Castilleja de la Cuesta (Sevilla) inaugura el Paseo por la Igualdad en el Parque del Parlamento de Andalucía por el 25N

El acto se enmarca en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres

CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA), 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta ha celebrado este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, con la inauguración del Paseo por la Igualdad en el Parque del Parlamento de Andalucía. Un acto que ha contado con la asistencia de la alcaldesa, Carmen Herrera, acompañada de las asociaciones de mujeres del municipio --AMFE, Tarazanas y FibrocastiCuesta-- y de un gran número de vecinos y vecinas.

En este sentido, se ha descubierto la placa que da nombre a este espacio, que servirá para "recordar a todas las víctimas de la violencia machista, y como empuje en esta lucha necesaria por la igualdad de oportunidades", ha asegurado la alcaldesa, en una nota de prensa.

En un acto simbólico donde se encendió el pebetero en memoria de las 38 mujeres asesinadas en España en lo que va de año --nueve en Andalucía y tres en la provincia de Sevilla--, la alcaldesa ha agradecido el gran número de asistentes a este homenaje y ha recordado las palabras del manifiesto de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

"Tenemos ante nosotros una realidad innegable que nos interpela a todos y a todas a una acción firme en pro de la erradicación de la violencia contra las mujeres y de las actitudes sociales que la toleran, la justifican e incluso la banalizan", ha añadido Herrera.

Este nuevo Paseo por la Igualdad ha sido inaugurado "con un gran corazón" en el que los vecinos y vecinas participantes han colocado flores violeta en recuerdo de las mujeres y niños/as víctimas de esta lacra social. "Una sociedad que no combate el machismo, que no condena sus prácticas y que no pone medidas para que impere la igualdad es una sociedad que no está construyendo buenas bases para su futuro", ha señalado la regidora.