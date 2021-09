Castillo Sound Festival Plus inicia el otoño cultural de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) con tres días de música en directo

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres días de música en directo al aire libre y en un entorno patrimonial y natural único es la propuesta del Castillo Sound Festival Plus, un evento que marca el inicio del otoño cultural de Alcalá de Guadaíra y que se celebrará entre los próximos días 24 y 26 de septiembre en la explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra.

Organizado por el Ayuntamiento y la empresa 16 Escalones, el Festival acogerá tres propuestas diferentes con entradas a precios populares y dirigidas a todos los públicos: el estreno absoluto de 'Tierra de Talento. El Espectáculo' y las actuaciones de Fangoria y Cantajuego.

Este jueves se ha presentado el programa al público. Por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra con el responsable de Cultura, Enrique Pavón, y de 16 escalones con el productor y presentador, Manu Sánchez, junto a los representantes de Tierra de Talento, la soprano Mariola Cantarero, como portavoz de los artistas participantes, la alcalareña ganadora de la última edición, Auxi Ponce.

Pavón ha resaltado que "este entorno del Auditorio, a los pies de nuestro Castillo y en el enclave del Monumento Natural Riberas del Guadaíra, nos ofrecen un marco único para seguir disfrutando de espectáculos y conciertos al aire libre. Desde este Ayuntamiento siempre hemos tenido claro nuestra apuesta por el sector cultural y hemos sido de los pocos auditorios de España abiertos al público incluso en pandemia. También tenemos experiencias con conoicertos al aire libre. Con seriedad y prevención seguiremos trabajando en apoyo de la cultura y en favor de la ciudadanía como foco atractor para toda la provincia".

Por su parte, Manu Sánchez, ha resaltado este "claro compromiso de Alcalá con la cultura que no sólo la acoge, sino que la promueve y divulga. Alcalá se ha convertido en el referente cultural y cuenta con espacios no sólo adecuados sino también privilegiados para celebrar eventos de este tipo. Castillo Sound Festival Plus, en esta explanada, es una ampliación del Castillo Sound Festival celebrado este verano en el castillo, y ha venido para quedarse. Este espectáculo, como las producciones que estamos haciendo, tiene como característas la calidad y excelencia como sinónimo de éxito".

La soprano Mariola Cantarero ha destacado la "seguridad de estrenar mundialmente 'Tierra de Talento. El espectáculo' en Alcalá, junto al teatro que lo vio nacer, y posibilitar que el público vea de cerca lo que hacemos en la televisión". En este sentido, la alcalareña Auxi Ponce ha adelantado que "se trata de una gran oportunidad tanto para los diferentes artistas que tenemos ganas de estar con el público, como para el espectador de disfrutar de calidad en un abanico muy variado".

Con 'Tierra de Talento. El Espectáculo', el exitoso formato de televisión creado y producido por Manu Sánchez Y 16 Escalones para Canal Sur Televisión da el salto a los escenarios y Alcalá de Guadaíra será el lugar que acoja su estreno el viernes 24 a las 22,00 horas. Por primera vez, las actuaciones más aplaudidas en televisión podrán verse fuera de la gran pantalla en un espectáculo de gran formato con dos horas de duración.

Con Manu Sánchez como maestro de ceremonias, el espectáculo contará con Pasión Vega como invitada especial. Una docena de artistas andaluces protagonizarán los números con los que conquistaron al público y al jurado en sus respectivas ediciones del programa y estará presente también la soprano granadina Mariola Cantero, miembro del jurado de 'Tierra de Talento' y uno de los personajes más queridos por los seguidores del programa. Un espectáculo para todos los públicos que refleja la riqueza artística de Andalucía a través de 25 actuaciones en las que los artistas actuarán en solitario y también protagonizarán duetos, actuaciones corales y colaboraciones especiales.

El sábado 25 a las 22,00 horas será el turno para disfrutar de Fangoria, el dúo compuesto por Alaska y Nacho Canut. Este 2021 se cumplen 30 años del lanzamiento y para celebrarlo vienen realizando una gira muy especial que recala ahora en Alcalá de Guadaíra. Fangoria cuenta con 14 discos en el mercado y el último de ellos, publicado solo hace unos meses, es un electrizante EP de tres canciones titulado 'Existencialismo Pop'.

Dentro del álbum se encuentra su nuevo single 'Momentismo absoluto', una oda a la máxima del 'carpe diem', la nueva filosofía del grupo tras vivir un año de pandemia. Además de sus grandes éxitos, presentan también los temas del nuevo disco. El famoso dúo comenzó su andadura en 1989. En plena movida madrileña, su música electrónica supuso un antes y un después en la historia de la música española. Aunque sus raíces se empapan en el acid house, posteriormente fueron incorporando a sus canciones géneros como el pop o el rock, logrando una fórmula de éxito que sigue triunfando hoy en día, despertando la nostalgia en sus fans de siempre y atrayendo a las nuevas generaciones.

Por último, propuesta para toda la familia el domingo 26 a las 19,30 horas con el espectáculo de Cantajuego, el divertido grupo de cantantes y animadores que dan vida a la banda sonora de muchos de los hogares de la ciudad. Tras una intensa gira por todo el país, ahora llegan a Alcalá de Guadaíra para harán hacer reír, bailar y cantar a los más pequeños de la casa. Las entradas a la venta en www.sacaentradas.com.