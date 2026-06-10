La Cátedra Endesa presenta los mejores trabajos finales de grado y máster de la Escuela de Ingeniería de Sevilla

Los premiados por la vigésimoprimera edición de la Cátedra Endesa posan junto al director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán. - ENDESA

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Endesa ha celebrado este miércoles 10 la presentación de los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster premiados en su vigésimoprimera edición, desarrollados por estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (US). Los proyectos reconocidos abordan "aspectos clave" para la transición energética, "como la digitalización de las redes eléctricas y la integración de las energías renovables en el sistema eléctrico".

Tal y como ha emitido la compañía en una nota, el jurado, formado por expertos de la US y de Endesa seleccionó a los ganadores entre los trabajos presentados en la convocatoria correspondiente al curso 2024-2025. En la evaluación se han tenido en cuenta principalmente la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías al ámbito de las redes eléctricas, así como la originalidad de las propuestas y su proyección de futuro.

En esta sesión, el ingeniero Raúl Pastrana Castro ha expuesto su Trabajo de Fin de Grado 'Gemelo digital y sistema de supervisión de un centro de transformación', mientras que la ingeniera Eva Tena López ha presentado su Trabajo de Fin de Máster 'Evaluación en tiempo real de oscilaciones electromecánicas en sistemas dominados por fuentes de energía renovables'.

La presentación, celebrada en la sede de Endesa en Sevilla, ha contado con la participación del director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán; el director de Proyectos Estratégicos y Mejora de Negocio de e-distribución, Mario Fernández Jiménez; el director del Área Operativa de Andalucía y Extremadura de e-distribución, Emilio Jiménez Criado y el responsable de Operación y Mantenimiento de la red en la región, Carlos Muñoz.

Por parte de la Universidad, han asistido los tutores José María Maza Ortega, Manuel Barragán Villarejo y Francisco Jesús Matas Díaz, quienes han acompañado y supervisado el desarrollo académico del proyecto.

Durante el acto, Pastrana ha presentado una propuesta orientada a la digitalización de las redes eléctricas mediante el desarrollo de herramientas que permiten supervisar en tiempo real el funcionamiento de un centro de transformación y "avanzar hacia una gestión más inteligente y eficiente de la red".

Por su parte, Tena ha expuesto una investigación centrada en el estudio del comportamiento de los sistemas eléctricos "en un contexto de creciente incorporación de energías renovables". Su trabajo analiza "nuevas estrategias para garantizar la estabilidad y la seguridad del suministro eléctrico en un sistema cada vez más descarbonizado".

En contexto, la creación del Premio anual de la Cátedra Endesa tuvo lugar en 2004 tras los acuerdos alcanzados entre la compañía y la US para "otorgar el galardón, establecer un marco de colaboración científico-técnica y poner en valor el talento joven".