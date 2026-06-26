CCOO advierte de que el Ayuntamiento carece de medidas contra la discriminación LGTBI y urge negociaciones

Archivo - Imágenes de la marcha del día Internacional del Orgullo LGTBI. Archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla ha registrado dos escritos dirigidos al alcalde, a Recursos Humanos y al Área de Igualdad para exigir la apertura urgente de la negociación de medidas LGTBI+ en el ámbito laboral municipal frente a la "falta" de normativa en este sentido.

En un comunicado, el sindicato ha remarcado que la Ley 4/2023 y el Real Decreto 1026/2024 obliga a las empresas de más de 50 personas trabajadoras a contar con medidas planificadas para garantizar la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI+, incluyendo un protocolo específico frente al acoso o la violencia.

En este sentido, ha asegurado que el Ayuntamiento carece de medidas específicas incorporadas al Convenio Colectivo y trasladadas al Reglamento de personal funcionario. "Además, el protocolo existente frente al acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género debe adaptarse a la nueva normativa".

Por ello, han reclamado la apertura del el Convenio Colectivo del personal laboral para negociar e incorporar medidas LGTBI+, que se elabore un protocolo específico contra el acoso y la violencia hacia este colectivo, que se apruebe un protocolo de acompañamiento a las personas trabajadoras trans y que todas estas garantías se extiendan también al personal funcionario.