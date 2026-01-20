CCOO advierte del estado "insostenible" de las enseñanzas artísticas en Sevilla y reclama un nuevo centro "digno"

Alumnos de Enseñanzas Artísticas - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Sevilla ha anunciado este martes, 20 de enero, el inicio de una campaña reivindicativa dirigida a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Sevilla para "exigir la construcción inmediata de un nuevo centro educativo digno y adaptado" de enseñanzas artísticas dado que, aseguran, la situación de las enseñanzas artísticas en la provincia es "insostenible" debido, aseguran, al "abandono institucional y la falta de inversión estructural por parte de la administración autonómica".

En una nota de prensa remitida a medios, el secretario general del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Sevilla, Alberto Barrios, ha tildado la situación de "crítica", señalando que "la comunidad educativa se ve obligada a convivir diariamente con infraestructuras obsoletas que suponen un riesgo para la integridad física de docentes y alumnado".

Al hilo, el sindicato ha acusado a la Consejería de "desatender las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad necesarias para el desarrollo de la actividad lectiva".

Asimismo, ha enmarcado "el deterioro grave de los edificios actuales", y ha enumerado "incidencias que van desde filtraciones de agua y averías sistémicas hasta desprendimientos de techos".

Por todo ello ha solicitado "responsabilidad" a la Junta de Andalucía. "Hablamos de desprendimientos, filtraciones y averías constantes que impiden el desarrollo normal de las clases. Ya basta de parches puntuales. Estudiantes y docentes necesitan un espacio común, moderno y seguro que garantice una enseñanza pública y de calidad", ha añadido Barrios.

La reivindicación abarca, según CCOO, a centros como la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), la Escuela de Arte, el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo y el Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler. Según CCOO, "la dispersión y la antigüedad de las sedes actuales imposibilitan una docencia adecuada, por lo que urge la creación de un edificio único que responda a las necesidades técnicas y espaciales específicas de estas disciplinas artísticas".

Por último, CCOO ha anunciado una serie de movilizaciones que arrancan con una recogida de firmas en todos los centros afectados y que serán entregadas ante la Delegación Territorial.