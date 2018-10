CCOO advierte que "la precarización del mercado de trabajo afecta con más fuerza" a las víctimas de violencia de género

Publicado 23/11/2015 17:31:22 CET

CCOO de Sevilla presenta el informe 'Violencia de género y ámbito laboral', elaborado por CCOO-A, con motivo de la celebración del 25N

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

A dos días de la celebración del 25N, CCOO de Sevilla ha presentado el informe 'Violencia de género y ámbito laboral', elaborado por CCOO-A, para poder plasmar una radiografía de la situación de las mujeres que sufren esta lacra dentro del mundo del trabajo en la provincia de Sevilla.

En relación con el informe y el aumento del número de mujeres asesinadas por violencia machista, el secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, ha insistido en la necesidad de aumentar las inversiones y acabar con los recortes. El sindicalista ha incidido en la importancia de erradicar "la precarización del mercado de trabajo que afecta con más fuerza a las mujeres y, sobre todo, a las víctimas de violencia de género".

"Necesitamos que las mujeres víctimas de violencia de género conozcan las medidas a su disposición en el ámbito laboral y eso se consigue con más inversión en formación y educación", ha declarado Vidán, que subraya que "desde CCOO vamos a insistir en la necesidad de un pacto de Estado que haga posible desterrar la violencia contra las mujeres". Por ello Vidán ha recalcado que hay que "invertir en educación y coeducación" para acabar, por ejemplo, con "el escandaloso número de jóvenes que piensan que las mujeres deben estar en casa".

Así, acabar con los recortes, aumentar las inversiones en la lucha contra la violencia machista y un pacto de Estado que ayude a erradicar esta lacra social. Estas son algunas de las propuestas de CCOO de cara a la conmemoración, el próximo miércoles, del 'Día Internacional contra la violencia de género'.

En el informe, se constata el incremento de mujeres asesinadas en Sevilla a manos de sus parejas o exparejas. En lo que va de año tres mujeres han sido asesinadas en la provincia --el año pasado ninguna mujer fue asesinada por este motivo--, solo una menos que en los años 2004 y 2010, en los que cuatro mujeres fueron asesinadas y que marcan el récord negativo.

DENEGADAS MÁS DE LA MITAD DE PETICIONES DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Dentro del informe de CCOO también se puede corroborar que cada vez más mujeres que denuncian: 3.512 en el primer semestre de este año frente a las 3.208 del mismo periodo del año anterior. A pesar de ello, más de la mitad de peticiones de órdenes de protección por violencia de género son denegadas. Así, entre enero y junio de este año han sido adoptadas 353 órdenes de protección y 581 han sido denegadas.

Aumentan también el número de contratos bonificados a mujeres víctimas de violencia de género y el número de ayudas para el cambio de residencia por provincias, pero se quedan a cero los contratos interinos de sustitución por suspensión o traslado de víctimas de violencia de género cuando en 2013 este tipo de contratos llegó a ser de 21.

Ante los resultados del informe, la secretaria de Mujer de CCOO de Sevilla, Sara de los Reyes, ha sentenciado que "las empresas hacen cada vez peor uso de las ventajas fiscales en relación a la contratación o sustitución de mujeres víctimas de violencia machista, en muchos casos, incluso, por desconocimiento".

EL 92% DE CONTRATOS SON TEMPORALES

Según de los Reyes, "la mayoría de los contratos para inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género son temporales: el 92% en Andalucía en 2014. El contrato más usado es el eventual y solo menos del 20% de las contrataciones son a tiempo completo. Además, la mayoría de los contratos se hacen en sectores muy precarizados y poco cualificados como el de la limpieza o la ayuda a personas dependientes".

"Esta situación es muy delicada y hay que modificarla porque sin independencia económica estas mujeres no pueden huir de sus maltratadotes", ha sentenciado De los reyes que ha insistido en que, por ello, "reclamamos la concienciación y responsabilidad por parte de las empresas para romper la tendencia a precarizar cada vez más el empleo femenino. Los contratos a las mujeres deben dejar de ser temporales y parciales para poder tener una estabilidad económica y por tanto ser independientes".

La secretaria de Mujer de CCOO de Sevilla ha exigido también "un cambio en las políticas de igualdad basado en la inversión social en vez de en los recortes presupuestarios contra la violencia de género tanto desde el Estado como de la Junta".

En el ámbito local, De los Reyes ha solicitado al Ayuntamiento de Sevilla "que se comprometa a que los Puntos de Información a la Mujer (PIM) no estén ni tan solo un día cerrados. Solicitamos la continuidad del programa, exigiéndoles que acuerden con la Junta de Andalucía cuantas gestiones sean necesarias para asegurar el mantenimiento de los actuales puestos de trabajo y de las personas que los ocupan, no solo por la estabilidad de ellas, si no por las propias víctimas de violencia, para las que ya es difícil hablar de estos temas tan privados con personas que no conocen como para, además, tener que volver a empezar si el programa cierra y termina cambiando el personal".

MANIFESTACIONES EL 25N EN SEVILLA

Asimismo, De los Reyes ha informado de las movilizaciones previstas para la semana del 25 de noviembre. Así, este lunes 23 de noviembre tendrá lugar un encuentro feminista en el Centro Cívico de 'Las Sirenas' para evaluar la histórica manifestación del 7N en Madrid y debatir sobre los pasos a dar en este decisivo momento para erradicar las violencias machistas.

El 25 de noviembre, a las 12,00 horas, CCOO de Sevilla llevará a cabo una manifestación que partirá desde la Plaza del Duque y que culminará en Plaza Nueva. Además, a las 20,00 horas tendrá lugar la manifestación convocada de forma unitaria por el Movimiento Feminista de Sevilla, en la que participará de forma activa este sindicato, y que recorrerá el trayecto comprendido entre Plaza Nueva y la Plaza de la Encarnación.

Por último, el 26 de noviembre a las 20,00 horas se celebrará en el teatro Duque de CCOO de Sevilla el espectáculo 'Artistas contra la Violencia de Género' que organiza la asociación 'Páginas Violetas' con la que el sindicato viene colaborando desde hace varios años.