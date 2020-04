CCOO alerta de "despidos" en una empresa contratista del Ayuntamiento de Sevilla

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato provincial de servicios de CCOO de Sevilla ha denunciado este lunes que la empresa Searo Servicios Generales, que gestiona para el Ayuntamiento de la capital hispalense el control de acceso en distintos edificios públicos del distrito Este-Alcosa-Torreblanca, ha despedido a nueve de sus once trabajadores alegando que "optar por un ERTE es muy complicado" y está amenazando con no reincorporar a quien no firme el despido.

"El pasado 17 de marzo, el empresario comunicó a más del 80% de la plantilla el fin del servicio por el estado de alarma, dado que el contrato de estas nueve personas era de obra y servicio, sin atender a las peticiones de los trabajadores y trabajadoras sobre la aplicación de un ERTE", según CCOO.

De los dos contratos restantes, ambos indefinidos, a una trabajadora le redujo la jornada a la mitad. Además, el sindicato alerta de que la empresa "ha amenazado con no volver a contratar a quienes no firmaran la carta de despido por fin de obra". Se da la circunstancia de que la plantilla al completo tiene algún tipo de discapacidad.

"Desde CCOO creemos que un Ayuntamiento como el de Sevilla no puede mirar para otro lado en estos atropellos laborales que cometen sus subcontratas. Por eso, le pedimos que medie para solucionar esta situación que deja a nueve familias sin sustento pese a que hay alternativas para evitar el despido", señala la secretaria general del Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Sevilla, Pepa Cuaresma.

"La empresa tiene que rectificar acogiéndose a las medidas que el Gobierno ha facilitado para paliar esta crisis laboral por el COVID-19 y el Consistorio como ente público debe ser responsable y vigilar que ninguna de las empresas concesionarias de sus servicios vulnera los derechos de las y los trabajadores", apunta Cuaresma.