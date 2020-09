CCOO alerta de que el inicio del curso en Sevilla será "caótico e incierto" por la "inacción" de Educación

SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras en Sevilla ha alertado este miércoles de que inicio del curso escolar será "caótico e incierto". "En los últimos años hemos asistido a retrasos de obras, de puesta en marcha de edificio o de cobertura de vacantes, pero lo de este año no tiene parangón".

Así lo ha expresado el secretario general del sindicato provincial de enseñanza de CCOO de Sevilla, Miguel Albéndiz, en un comunicado. "A una situación excepcional por la Covid-19 se suma la inacción de la Administración educativa, que está tratando el comienzo del curso como si aquí no pasara nada. Están esperando a ver si escampa y así no tienen que invertir, pero lo cierto es que de esta manera la vuelta a las aulas segura no es posible", ha lamentado.

"Al comienzo de este curso nos volvemos a encontrar con ratios en Infantil y Primaria de 27 o 28 alumnos; hay grupos de Secundaria en la provincia que llegan a los 33 alumnos por aula y en algunos centros, en Bachillerato, se llegan a superar las 37", ha explicado el secretario general del sindicato.

Albéndiz ha subrayado que "con el alto número de contagios que sufrimos en estos momentos", meter a miles de estudiantes en aulas, "en muchos casos pequeñas y donde no se va a poder garantizar la distancia de seguridad", puede ser "tremendamente peligroso".

"La situación del profesorado es límite. Hay casos de profesores que fueron consideradas personas de riesgo que ahora están obligadas a incorporarse. Además, los test no están llegando a todo el profesorado a tiempo", ha explicado.

Asimismo, CCOO ha lamentado la "insuficiente ampliación de las horas de limpieza" en los centros, los retrasos en los dictámenes de riesgo que ha ido emitiendo el Comité para la Vigilancia de la Salud, la falta de profesorado "debido a las bajas que siguen sin cubrirse" y la falta de personal de administración y servicios. "Además, falta material informático en un momento en el que las tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales".

Por ello, desde CCOO justifican la huelga general en el sector de la enseñanza el próximo día 18 y llaman "a la participación de todos los trabajadores para decir a la Administración que así no podemos comenzar un curso tan importante como este con las garantías de salud mínimas para garantizar la seguridad".