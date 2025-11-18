CCOO alerta de que peligran unos cien empleos en centros de protección de menores de Sevilla y lamenta inacción de Junta

Concentración de CCOO Sevilla a las puertas de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Igualdad y Familias - CCOO

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Sevilla ha advertido este martes de que más de un centenar de empleos están en riesgo en los centros de protección de menores de la provincia debido, según asegura, al cambio en los pliegos de licitación del servicio, y ha criticado la "inacción" de la Junta de Andalucía ante esta situación.

Según una nota emitida por el grupo, el sindicato se ha concentrado a las puertas de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Igualdad y Familias para denunciar la "inestabilidad laboral" del personal afectado, que, según ha enmarcado, ya venía reclamando un aumento de las plantillas y mayores medidas de seguridad por la falta de recursos humanos.

Treinta centros de protección de menores de Sevilla se encuentran actualmente en proceso de renovación contractual, tal y como ha asegurado CCOO: 27 de acogimiento residencial en distintas modalidades y otros tres que pasarán a convertirse en centros 'Coils', orientados a la inserción social y laboral de menores y jóvenes del sistema de protección.

En ellos trabajan algo más de 400 personas, de las cuales más de un centenar podrían ser despedidas y otras 27 pasarán de jornada completa a parcial, según los datos aportados por CCOO.

"Es un despropósito que estas personas, que ya venían solicitando el aumento de las plantillas y medidas de seguridad, se encuentren ahora con una inseguridad laboral que profundiza la precariedad que ya padecen", ha lamentado la organización sindical, que reprocha al Gobierno andaluz su falta de respuesta ante las movilizaciones del sector en los últimos meses.

Por todo ello, CCOO ha reclamado a la Junta que atienda las demandas de los trabajadores, que incluyen el refuerzo de las plantillas, el fin de la congelación salarial y la garantía de unas condiciones laborales justas en un servicio que consideran esencial.