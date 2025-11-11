CCOO califica de "éxito total" la huelga de trabajadores de las empresas que prestan servicio en el IMD de Sevilla

Concentración de los trabajadores de las empresas del IMD frente al Ayuntamiento de Sevilla. - EUROPA PRESS

El sindicato CCOO ha calificado este martes de "éxito total" la huelga convocada, junto a UGT, de la plantilla de las empresas que prestan servicio en el Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Sevilla. Según la entidad, ha provocado el cierre de las instalaciones deportivas de San Pablo, Rochelambert, San Jerónimo, Hytasa, Torreblanca y Alcosa.

Por su parte, desde el Ayuntamiento han recordado que "no son trabajadores del IMD" y se ha emplazado a negociar para "adaptar las nuevas condiciones al anterior pliego", aunque el organismo no "tiene las competencias". Asimismo, el IMD ha anunciado en un comunicado la "apertura de instalaciones", aunque "no podrá prestar el servicio en aquellos espacios en los que los trabajadores de estas empresas secunden la huelga".

Según una nota de prensa remitida por CCOO, los trabajadores se han concentrado este martes frente al Ayuntamiento para expresar su malestar por el "abandono y la precariedad en el sector".

El secretario de Acción Sindical del Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla, Javier Cortés, ha indicado que la huelga se produce ante la "negativa" del IMD de aplicar el convenio andaluz de instalaciones deportivas, aprobado en 2025. Ha asegurado que la organización busca mantener el convenio estatal, que establece "salarios iguales o incluso inferiores" al SMI y cuya vigencia expira el 31 de diciembre de este año.

CCOO ha indicado que el 10 de noviembre se realizó un acto de mediación en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla). Según el sindicato, ha dicho encuentro no acudieron ni representantes del IMD ni del Ayuntamiento. "La decisión del IMD condena a las trabajadoras y trabajadores a continuar en la precariedad durante al menos cuatro años más en una ciudad cuyo coste de vida no deja de ascender", ha destacado Cortés.

En esta línea, el portavoz ha señalado al Ayuntamiento como "la única entidad capaz de resolver el conflicto". Ante esta situación, ha puesto de ejemplo la situación en Alcalá de Guadaíra. "Ante una situación similar optó por rectificar y permitir la aplicación del convenio andaluz, garantizando así la estabilidad y dignidad de su plantilla", ha indicado.

En paralelo, CCOO ha denunciado el "deterioro" de las instalaciones deportivas. Han advertido de "graves deficiencias" en materia de prevención de riesgos laborales, salidas de emergencia "bloqueadas" y una "creciente conflictividad" en las piscinas durante el verano. Una situación que para el sindicato se "ha agravado" por la vacante en la Concejalía de Deportes, tras la marcha de su titular, Silvia Pozo.

Los sindicatos han reiterado su voluntad de "diálogo y su disposición a sentarse con el IMD y el Ayuntamiento para alcanzar una solución". "La plantilla no puede seguir trabajando en estas condiciones de seguridad ni sosteniendo un servicio público con salarios ligados al SMI. Seguiremos abiertos a la negociación, pero exigimos soluciones reales y compromiso político con el deporte municipal", ha concluido Cortés.

EL AYUNTAMIENTO RECUERDA QUE EL IMD "NO TIENE COMPETENCIA PARA NEGOCIAR"

Por otra parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado que los trabajadores "no forman parte" del Consistorio y ha asegurado que "se está hablando con los sindicatos para adaptar las nuevas condiciones al anterior pliego". Asimismo, ha indicado que "no es fácil" cambiar el pliego al que se acogieron las empresas.

En esta línea, el IMD en un comunicado, ha asegurado que no tiene "la facultad ni competencias para negociar" con los trabajadores, aunque ha asegurado que ha "mantenido contacto" con sus representantes y "está abierto a ello".

También, el IMD ha querido destacar que la aprobación de estos pliegos para el nuevo contrato se realizó en el Consejo de Gobierno del organismo del 5 de septiembre de 2025 y "ningún partido político votó en contra de su aprobación", asimismo han indicado que el convenio "fue aprobado por los mismos sindicatos que ahora convocan la huelga".

Por último, ha expresado su "especial sensibilidad" con la situación de los trabajadores, y ha reiterado la "máxima atención a su situación y predisposición a seguir buscando la mejor solución posible".

Mientras, el concejal y portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha indicado que el IMD de incurrido en "esquirolaje institucional" al difundir un comunicado en el que anuncia que "mantendrá abiertas todas sus instalaciones" durante la jornada de huelga.

En esta línea, ha asegurado que esta decisión es una "maniobra para desactivar el impacto de una huelga legítima". "La huelga es un derecho y lo que debe hacer el gobierno municipal es respetarla, no intentar neutralizarla ni mandar mensajes que presionen a los trabajadores", ha afirmado Sánchez.