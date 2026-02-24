CCOO convoca tres días de paros en el CEIP Fernando Feliú de Gerena (Sevilla) para exigir la construcción de un colegio

Archivo - Protesta para exigir un nuevo colegio ante los graves desperfectos del CEIP Fernando Feliú de Gerena que denuncia el sindicato, en foto de archivo. - CCOO - Archivo

SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato provincial de enseñanza de CCOO de Sevilla ha convocado tres días de paros parciales en el CEIP Fernando Feliú de Gerena para exigir a la Junta la construcción del nuevo colegio. Así, CCOO, junto a otras organizaciones, ha concretado huelga para los días 11, 12 y 13 de marzo, en horario de 9 a 10 horas, con el objetivo de reclamar a la Consejería de Desarrollo Educativo una "solución definitiva al lamentable estado del centro, cuyas infraestructuras suponen un riesgo cada vez mayor para alumnado y trabajadores".

En un nota de prensa, CCOO pide la construcción de un edificio de nueva planta que ponga fin a los problemas que comprometen la seguridad y la salud del personal docente, el personal de administración y servicios educativos complementarios y del alumnado.

"Estamos ante un centro educativo cuyo aulario y dependencias se reparten en varios edificios en la localidad, que tiene instaladas caracolas, y que con los últimos temporales y fenómenos meteorológicos adversos han sufrido nuevos desprendimientos de techos y filtraciones que han impedido el desarrollo normal de la actividad lectiva", ha recordado el sindicato.

Por tanto, los paros se llevan a cabo ante "la inacción de las autoridades, que han hecho oídos sordos a otras medidas de presión como las concentraciones organizadas por CCOO a las puertas del centro el pasado 6 de noviembre o la movilización de su comunidad educativa convocada por el AMPA hace tan sólo unas semanas".

Se da la circunstancia, remarca el sindicato, de que este nuevo centro que reclama la comunidad educativa del CEIP Fernando Feliú "ya venía comprometido por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), en el Plan Infraestructuras del año 2019, sin que hasta el momento se haya cumplido con este compromiso".