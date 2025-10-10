CCOO critica el "bloqueo" de la patronal en la negociación del sector del arroz

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria de CCOO de Andalucía ha advertido este viernes de "un nuevo bloqueo" por parte de la patronal del sector del arroz en la mesa estatal de negociación del convenio en el que era, en palabras del sindicato, "un encuentro decisivo tras semanas de asambleas y movilización en las plantas arroceras".

En cambio, como ha explicado la federación "la reunión terminó con una propuesta patronal insuficiente e insultante para la plantilla con incrementos salariales por debajo del coste de la vida, sin garantizar una recuperación real del poder adquisitivo".

Asimismo, el sindicato ha apuntado que la patronal ha rechazado las mejoras en jubilación, cuarto turno, integración de pluses en salario base, horas extras o complemento por incapacidad temporal. "Hay una ausencia de avances en temas transversales como igualdad, protocolo Lgtbi, transición digital o medidas ante fenómenos climáticos extremos y los avances en reducción de jornada o permisos retribuidos que proponen son mínimos".

De este modo, CCOO considera que "la patronal no solo se niega a avanzar, sino que ha demostrado un desprecio absoluto hacia la plantilla"; algo que ha motivado que CCOO y UGT hayan decidido activar el calendario de movilizaciones sectoriales que dará comienzo la próxima semana con asambleas informativas y concentraciones en los centros de trabajo en Andalucía.

Según apunta el sindicato, en Sevilla tendrán lugar en Los Palacios, San Juan de Aznalfarache, Coria, Isla Mayor y La Rinconada; mientras que en Cádiz se hará en Jerez de la Frontera.

De igual modo, estas acciones tendrán réplica en los centros que tienen las diferentes empresas representadas en la mesa de negociación, en Valencia y en Extremadura, "dejando clara la unidad de los trabajadores y trabajadoras del sector industrial arrocero ante la justa reivindicación de una mejora laboral, económica y socia"l.

Y es que, como ha señalado el responsable del sector del arroz de CCOO de Industria en Andalucía, Luis Macho, "mientras la patronal ofrece unos incrementos salariales muy alejados de la propuesta de la representación legal de las personas trabajadoras, los beneficios empresariales están en máximos históricos y los convenios colectivos en España están pactando subidas medias del 3,5% y jornadas de 1.750 horas".