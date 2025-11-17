CCOO dice que el IES Almensilla (Sevilla) eleva a la Fiscalía las pintadas homófobas contra profesores: "Es lamentable"

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) de Sevilla ha advertido este lunes de la aparición hace unos días de pintadas homófobas contra el personal docente del IES Almensilla, supuestamente realizadas por alumnos del centro, y ha expresado que los hechos han sido puestos por parte del centro en conocimiento de la Fiscalía y se han tomado medidas con el alumnado supuestamente responsable de la situación.

Según ha informado el sindicato en una nota, estas pintadas aparecieron en el centro el pasado 3 de noviembre y se dirigen a personas del equipo docente. Según CCOO, este hecho se enmarca "en una creciente pérdida de respeto a los y las profesionales de los centros educativos, que han visto mermada su autoridad afectando a su labor".

Así, ha concretado que, a su juicio, "se está produciendo un aumento de los discursos de odio en nuestra sociedad".

En respuesta, el propio alumnado del centro ha preparado la lectura de un manifiesto para mostrar su rechazo y pedir que estos hechos no queden impunes socialmente, una cita a la que ha asistido la organización.