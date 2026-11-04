CCOO lamenta que haya 65.000 desempleados en Sevilla sin prestación y el Gobierno valora que la tasa baje al 13,5%

Archivo - Una persona camina junto a la Oficina de Empleo de la calle Alfonso XII, como foto de recurso - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha advertido de que 65.000 personas en paro en Sevilla no perciben ningún tipo de prestación y ha hecho un llamamiento a los trabajadores de la provincia a secundar la Huelga General del próximo 11 de noviembre. Por su parte, el Gobierno ha valorado el hecho de que el paro registrado en Sevilla haya descendido en 405 personas en octubre, lo que supone una mejora del 9,82 % respecto al mismo mes del año anterior, según la estadística mensual del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El secretario de Empleo de CCOO de Sevilla, Jorge Lebrón, ha subrayado que "aunque la bajada del paro es una buena noticia, hay cifras que impiden confundir una mejora estadística con una realidad laboral justa", como remarca el sindicato en una nota de prensa. Y es que, según los datos de paro correspondientes al mes pasado, el desempleo descendió en 405 personas respecto a septiembre.

Esta caída del paro se sustenta, sobre todo, en el sector servicios, donde el paro bajó en 698 personas. También hubo un aminoramiento del desempleo en construcción, industria y agricultura, aunque, por el contrario, el paro creció en el colectivo sin empleo anterior en 447 personas respecto a septiembre.

Lebrón ha puesto el acento en que "en la provincia aún quedan 131.745 personas desempleadas". "El empleo no puede ser sinónimo de precariedad ni el salario una condena a no llegar a fin de mes. Y la vivienda no puede convertirse en un lujo para quien trabaja", ha sentenciado el secretario de Empleo de CCOO de Sevilla.

Para el Gobierno de España, es positivo que estemos ante el segundo mes consecutivo de mejora tras el paréntesis de agosto, que coincidió con el fin del periodo laboral estival. "Previamente se habían encadenado seis meses de descenso del paro. Desde enero, el número de personas que ha salido de las listas del SEPE es 10.265", como destaca el subdelegado del Gobierno en funciones, Vicente Vigil-Escalera.

La tasa de paro desciende al 13,5%, con una caída al 9,47% masculino y un alza al 18,27% femenino, aunque en términos absolutos hay 43 hombres más en paro que en septiembre y 448 mujeres menos. La tasa ha bajado 1,45 puntos porcentuales respecto a octubre de 2025.

Por tramos de edad, la reducción del paro se ha concentrado en las personas mayores de 25 años (-938) y especialmente entre quienes tienen más de 45 (-851); por el contrario, el desempleo crece entre menores de 25, con 533 parados más. En esta línea, todos los sectores (agricultura industria, construcción, y servicios) mejoran, salvo el de personas sin empleo anterior.

En las grandes áreas urbanas, el paro cae tanto respecto al mes anterior como en términos interanuales en Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y en Sevilla. En la capital hay 4.882 desempleados menos (-9,08%) que hace un año, en Dos Hermanas son 1.586 (-14%) y en Alcalá de Guadaíra en 798 (-11,84%).