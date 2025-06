CCOO logra una subida salarial del 8% para la plantilla de Calzedonia en Sevilla

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Sevilla ha logrado una subida salarial del 8% para la plantilla de Calzedonia en la provincia.

Según ha informado CCOO en una nota, tras un proceso de negociación constructiva entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, se ha alcanzado un acuerdo económico "que reconoce y revierte la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de julio de 2025".

Por un lado, el acuerdo contempla "un pago único de 1.000 euros brutos no compensable ni absorbible a cuenta del convenio colectivo, dirigido a todo el personal con retribuciones anuales inferiores a 22.000 euros brutos". Este abono se realizará "en la nómina de julio de 2025 y será proporcional al tiempo trabajado y la jornada pactada entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2025", han detallado.

Este derecho se extiende también al personal en excedencia forzosa o con reserva de puesto, que lo cobrará a su reincorporación. Quienes hayan causado baja antes de la firma del acuerdo podrán reclamar los atrasos una vez aprobado el convenio.

Además, para este mismo colectivo, se ha pactado un incremento salarial del 8% "no compensable ni absorbible, aplicable a los conceptos de salario base, plus de asistencia, plus compensatorio y pagas extra, con efectos desde el 1 de julio de 2025".

CCOO ha destacado que el acuerdo es "muy satisfactorio para la plantilla y agradece la unidad y el apoyo mostrados durante el proceso de negociación".