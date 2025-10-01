CCOO pide al Ayuntamiento de Sevilla una consulta ciudadana para decidir sobre la tasa turística

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sinicato Comisiones Obreras (CCOO) ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla una consulta ciudadana para que los sevillanos puedan decidir sobre la tasa turística. El secretario general de CCOO de la ciudad, Carlos Aristu, y la secretaria general del Sindicato Provincial de Servicios de CCOO, Claudia Caus, han ofrecido este miércoles una rueda de prensa en la que han destacado que el sector turístico "muestra desde hace años signos evidentes de buena salud en términos económicos que, sin embargo, no se traducen en un crecimiento de la riqueza para la gente trabajadora y residente en la ciudad".

Según ha informado el sindicato en una nota de prensa, en el año 2024 se produjo un récord histórico de visitantes, con 5,7 millones en toda la provincia y con un gasto medio de 167 euros al día. Así, Aristu ha señalado que "estos indicadores contrastan con la precariedad en la que vive buena parte de las trabajadoras y trabajadores del sector y, al mismo tiempo, con el déficit en servicios públicos que se vive en la mayoría de los barrios sevillanos donde no llega el turismo pero donde vive esa gente trabajadora".

En este sentido, el secretario general de CCOO ha insistido en que "la tasa turística es una medida que se ha extendido a más de 70 ciudades de todo el mundo con un funcionamiento absolutamente natural, y que grava exclusivamente a las personas visitantes en un porcentaje que puede ser negociable, pero que es absolutamente irrisorio en relación a ese gasto medio que se registra".

Caus, por su parte, ha enmarcado que "el turismo debe ser y continuará siendo una actividad principal en Sevilla, pero debe ser una actividad sostenible, que genere riqueza no solo en márgenes empresariales", sino que "genere una riqueza a la clase trabajadora que le permita aumentar la media de renta en Sevilla, que repercutiese también en cuestiones como su ocio o en la adquisición de la vivienda, para que se pudiera adquirir una vivienda a los precios a los que realmente están".

Además, ha añadido que "el desfase entre el beneficio empresarial y la renta de los trabajadores y trabajadoras es el que hay que ir disminuyendo progresivamente" para que el turismo siga siendo una actividad "principal" en Sevilla pero que "genere una riqueza en la ciudad que pueda compensar ese efecto de la turistificación, y obviamente la tasa turística puede influir positivamente en ese tipo de medidas y compensar ese tipo de desfase".

Por eso, Aristu ha hecho un llamamiento al alcalde de la ciudad hispalense, José Luis Sanz, a quien ha apuntado que "de la misma manera que hemos podido participar en consultas públicas para decidir la duración de la feria, podemos decidir si queremos tasa turística que ayude a soportar los servicios públicos que Sevilla se merece".