CCOO pide explicaciones al Ayuntamiento de Sevilla tras la paralización de la licitación de la limpieza de los colegios

Archivo - Asamblea de CCOO Sevilla con los representantes del sindicato en los servicios municipales del Ayuntamiento de la capital andaluza. - CCOO SEVILLA - Archivo

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha pedido explicaciones este miércoles al Ayuntamiento de Sevilla sonre la situación del procedimiento de licitación de la externalización del servicio de limpieza de los colegios públicos, tras la paralización temporal de la misma por los recursos presentados por patronales del sector.

En una nota remitida por el sindicato, han reclamado al Consistorio que "aclare con exactitud el estado del procedimiento, los recursos interpuestos, los informes emitidos, el calendario previsto y las consecuencias prácticas de esta paralización".

"La plantilla tiene derecho a conocer con claridad qué está ocurriendo en un expediente que estuvo en el origen de un conflicto de meses y de una movilización sostenida en defensa del empleo público", ha afirmado CCOO.

En este sentido, el secretario general del sindicato en el Ayuntamiento, Jorge Menacho, ha señalado que, "si finalmente el procedimiento administrativo impide que se externalice el servicio, la limpieza de los colegios podría prestarse con total garantía con empleados públicos, si se adoptan las medidas que las secciones sindicales propusimos en diciembre para seguir prestándolo con medios propios".

Menacho ha asegurado que la posición sindical sobre este asunto "siempre ha sido clara y que el propio acuerdo firmado recoge, en su exposición de motivos, que la parte sindical mantiene el convencimiento de que la limpieza de los colegios públicos de Sevilla debe prestarse con medios propios municipales".

"Esa sigue siendo nuestra posición y, si las circunstancias lo permiten, también debe ser el camino", ha añadido.

En paralelo, el sindicato ha pedido al Ayuntamiento la puesta en marcha "inmediata" de las estructuras previstas en el acuerdo firmado con el alcalde. Es decir, la formación de una comisión técnica permanente, una comisión de seguimiento, vigilancia y control junto con la mesa para la remunicipalización.

Asimismo, ha recordado que el acuerdo recoge abordar con garantías la RPT, la reubicación del personal, la cobertura de vacantes, la OPE y el seguimiento real del cumplimiento del acuerdo.

CCOO ha subrayado que el conflicto se "cerró con un compromiso firmado y ratificado por la plantilla, y que ese compromiso debe traducirse desde este momento en hechos, plazos y medidas concretas que den estabilidad al empleo público y seguridad a la plantilla".

EL PLAN "SIGUE ADELANTE"

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha asegurado este lunes que el plan 'Colegios Limpio' "sigue adelante con todas las garantías".

En un comunicado, Bueno ha explicado que se trata de un procedimiento sujeto a regulación armonizada (SARA) en el que se han presentado dos recursos que "afectan a un elemento esencial como la solvencia de las empresas licitadoras, es decir, su capacidad para prestar el servicio en condiciones adecuadas".

En este contexto, ha señalado que la paralización "entra dentro de la normalidad en contratos de gran envergadura" y ha defendido que "lo responsable es suspender temporalmente la licitación para que la Secretaría General analice y resuelva los recursos con todas las garantías jurídicas, en cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y libre concurrencia".

"El procedimiento se reanudará con normalidad una vez se resuelvan los recursos, en los términos que correspondan, porque este equipo de gobierno mantiene un firme compromiso con la seguridad jurídica y la correcta gestión", ha añadido.